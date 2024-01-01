Трагедія на Ковельщині: дитина загинула, впавши в зерносховище





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



Сьогодні, 28 вересня, до рятувальників надійшло повідомлення про те, що в селі Майдан Ковельського району дитина впала в зерносховище. На місце події прибули рятувальники 21-го ДПРП селища Голоби, які вигребли зерно зі сховища, що дозволило дістати дитину та передати її працівникам медичної служби.



На жаль, реанімувати хлопчика не вдалося.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Трагедія на Ковельщині: дитина загинула, впавши в зерносховище.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Сьогодні, 28 вересня, до рятувальників надійшло повідомлення про те, що в селі Майдан Ковельського району дитина впала в зерносховище. На місце події прибули рятувальники 21-го ДПРП селища Голоби, які вигребли зерно зі сховища, що дозволило дістати дитину та передати її працівникам медичної служби.На жаль, реанімувати хлопчика не вдалося.

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