Трагедія на Ковельщині: дитина загинула, впавши в зерносховище

Трагедія на Ковельщині: дитина загинула, впавши в зерносховище
Трагедія на Ковельщині: дитина загинула, впавши в зерносховище.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Сьогодні, 28 вересня, до рятувальників надійшло повідомлення про те, що в селі Майдан Ковельського району дитина впала в зерносховище. На місце події прибули рятувальники 21-го ДПРП селища Голоби, які вигребли зерно зі сховища, що дозволило дістати дитину та передати її працівникам медичної служби.

На жаль, реанімувати хлопчика не вдалося.
Трагедія на Ковельщині: дитина загинула, впавши в зерносховище
Трагедія на Ковельщині: дитина загинула, впавши в зерносховище
Трагедія на Ковельщині: дитина загинула, впавши в зерносховище

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Теги: Ковельщина, зерносховище, дитина
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