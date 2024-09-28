СБУ затримала топменеджера «Енергоатому» Скопича під час отримання хабаря

СБУ затримала топменеджера «Енергоатому» Скопича під час отримання хабаря
Служба безпеки України затримала директора з контрольно-ревізійної роботи “Енергоатому” Олександра Скопича.

Про це повідомили співзасновник проєкту "Наші гроші" Юрій Ніколов та “Економічна правда” із посиланням на джерела.

За повідомленням Ніколова, Скопича затримали біля офісу компанії, у якої він вимагав хабар у 100 тис. гривень.

За інформацією джерел ЕП, Скопич вимагав хабар за розвʼязання питання із поставками пального.

Згодом “Енергоатом” підтвердив затримання одного із своїх співробітників, не зазначаючи прізвища.

“Завдяки злагодженій роботі правоохоронців та активної участі представників Енергоатома було затримано одного із працівників Компанії під час отримання неправомірної вигоди. Затриманий сприяв у вирішенні питання в іншій компанії завдяки своїм звʼязкам та виступив посередником між підрядником і іншою компанією”, – йдеться в повідомленні “Енергоатому”.

У компанії зазначили, що наразі тривають слідчі дії. Енергоатом заявив, що й надалі сприятиме слідчим у проведенні якомога швидшого та неупередженого розслідування.

"Енергоатом" є оператором чотирьох діючих атомних електростанцій України.

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Теги: Енергоатом, хабар
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