29 вересня на Волині: гортаючи календар

29 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні святкує день народження Сергій Ващук, боєць батальйону "Азов", координатор Центру Середньовічної культури у Луцьку (на фото).

Особисте свято також сьогодні відзначає журналістка Віта Сахнік.

За православним календарем 29 вересня іменини відзначають Іван, Ян.

Іменинникам цього дня зичимо міцного здоров’я, любові, натхнення та професійних успіхів.

29 вересня в Україні відзначають: Всесвітній день серця, День отоларинголога, День пам’яті трагедії Бабиного Яру.

У Луцьку цього дня у 1991 році відбулася установча конференція Товариства польської культури імені Єви Фелінської.

29 вересня у 1995 році створили транскордоне об'єднання «Єврорегіон «Буг».

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Теги: Гортаючи календар, Волинь
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