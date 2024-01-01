«У військового день народження, а його ніхто не привітав»: чим небезпечні ШІ-світлини у Facebook

«У військового день народження, а його ніхто не привітав»: чим небезпечні ШІ-світлини у Facebook
Росія використовує в інформаційній війні світлини, які генерує штучний інтелект. Такі зображення масово поширюють у соціальних мережах, аби зібрати аудиторію на сторінках, на яких просувають російські наративи.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації, пише Громадське.

У соціальних мережах зараз поширюється багато дописів, які містять фото з ознаками генерації штучним інтелектом. На них зображені нібито українські військові з закликами привітати їх чи то з днем народження, чи то з весіллям. Також є схожі дописи про врятованих тварин, дітей або літніх людей.

Такі публікації часто поширюють боти, їхня мета — викликати емоції та заохотити людей «відреагувати». Так ці світлини отримують тисячі взаємодій від реальних користувачів, що сприяє швидкому просуванню сторінок.

У Центрі протидії дезінформації кажуть, що ці сторінки у соцмережах може використати росія в інформаційній війні проти України.

Як пояснюють у ЦПД, на сторінках з ШІ-зображеннями збирається велика аудиторія, яка не надто критично ставиться до побаченого в мережі та сприйнятлива до інформаційних маніпуляцій. У такий спосіб ворог отримує майданчик для просування небезпечних для України наративів.

Загроза таких дописів, зокрема, полягає і в тому, що їх можуть використовувати для шахрайства, адже вони часто містять шкідливі посилання, замасковані, наприклад, під петицію, яку необхідно підписати.

У ЦПД закликали дотримуватися інформаційної гігієни в мережі та не піддаватись на маніпуляції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Від Гаррі Поттера до озвучення зупинок: як незрячий лучанин Віталій Ткачук змінює наше місто
Ukrainian Spirit у Луцьку: вишукані подарунки для справжніх цінителів. Реклама
У Луцьку внаслідок атаки росії пошкоджено багатоквартирний будинок: є загиблий. ОНОВЛЕНО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«У військового день народження, а його ніхто не привітав»: чим небезпечні ШІ-світлини у Facebook
Сьогодні, 03:25
Російська армія готується до штурмових дій на Запорізькому напрямку
Сьогодні, 01:21
29 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У Козачій Лопані росіяни дроном атакували авто: загинув суддя Верховного Суду
28 вересень, 23:13
СБУ затримала топменеджера «Енергоатому» Скопича під час отримання хабаря
28 вересень, 22:09
Схожі новини
Російська армія готується до штурмових дій на Запорізькому напрямку Російська армія готується до штурмових дій на Запорізькому напрямку
Сьогодні, 01:21
У Козачій Лопані росіяни дроном атакували авто: загинув суддя Верховного Суду У Козачій Лопані росіяни дроном атакували авто: загинув суддя Верховного Суду
28 вересень, 23:13
В ООН заявили про брак коштів на допомогу внутрішнім переселенцям в Україні цієї зими В ООН заявили про брак коштів на допомогу внутрішнім переселенцям в Україні цієї зими
27 вересень, 19:16
Лукашенко погрожує країнам НАТО ядерною зброєю Лукашенко погрожує країнам НАТО ядерною зброєю
27 вересень, 16:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«У військового день народження, а його ніхто не привітав»: чим небезпечні ШІ-світлини у Facebook
Сьогодні, 03:25
 0
Російська армія готується до штурмових дій на Запорізькому напрямку
Сьогодні, 01:21
 0
29 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
У Козачій Лопані росіяни дроном атакували авто: загинув суддя Верховного Суду
28 вересень, 23:13
 0
СБУ затримала топменеджера «Енергоатому» Скопича під час отримання хабаря
28 вересень, 22:09
 0
Медіа
відео
1/8