«У військового день народження, а його ніхто не привітав»: чим небезпечні ШІ-світлини у Facebook





Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації, пише



У соціальних мережах зараз поширюється багато дописів, які містять фото з ознаками генерації штучним інтелектом. На них зображені нібито українські військові з закликами привітати їх чи то з днем народження, чи то з весіллям. Також є схожі дописи про врятованих тварин, дітей або літніх людей.



Такі публікації часто поширюють боти, їхня мета — викликати емоції та заохотити людей «відреагувати». Так ці світлини отримують тисячі взаємодій від реальних користувачів, що сприяє швидкому просуванню сторінок.



У Центрі протидії дезінформації кажуть, що ці сторінки у соцмережах може використати росія в інформаційній війні проти України.



Як пояснюють у ЦПД, на сторінках з ШІ-зображеннями збирається велика аудиторія, яка не надто критично ставиться до побаченого в мережі та сприйнятлива до інформаційних маніпуляцій. У такий спосіб ворог отримує майданчик для просування небезпечних для України наративів.



Загроза таких дописів, зокрема, полягає і в тому, що їх можуть використовувати для шахрайства, адже вони часто містять шкідливі посилання, замасковані, наприклад, під петицію, яку необхідно підписати.



У ЦПД закликали дотримуватися інформаційної гігієни в мережі та не піддаватись на маніпуляції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія використовує в інформаційній війні світлини, які генерує штучний інтелект. Такі зображення масово поширюють у соціальних мережах, аби зібрати аудиторію на сторінках, на яких просувають російські наративи.Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації, пише Громадське У соціальних мережах зараз поширюється багато дописів, які містять фото з ознаками генерації штучним інтелектом. На них зображені нібито українські військові з закликами привітати їх чи то з днем народження, чи то з весіллям. Також є схожі дописи про врятованих тварин, дітей або літніх людей.Такі публікації часто поширюють боти, їхня мета — викликати емоції та заохотити людей «відреагувати». Так ці світлини отримують тисячі взаємодій від реальних користувачів, що сприяє швидкому просуванню сторінок.У Центрі протидії дезінформації кажуть, що ці сторінки у соцмережах може використати росія в інформаційній війні проти України.Як пояснюють у ЦПД, на сторінках з ШІ-зображеннями збирається велика аудиторія, яка не надто критично ставиться до побаченого в мережі та сприйнятлива до інформаційних маніпуляцій. У такий спосіб ворог отримує майданчик для просування небезпечних для України наративів.Загроза таких дописів, зокрема, полягає і в тому, що їх можуть використовувати для шахрайства, адже вони часто містять шкідливі посилання, замасковані, наприклад, під петицію, яку необхідно підписати.У ЦПД закликали дотримуватися інформаційної гігієни в мережі та не піддаватись на маніпуляції.

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