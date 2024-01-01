Російська армія готується до штурмових дій на Запорізькому напрямку
Сьогодні, 01:21
На Запорізькому напрямку спостерігається активне перекидання техніки ворога та зосередження живої сили. Ймовірно, ворог готується до штурмових дій.
Про це в ефірі телемарафону заявив речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин, пише РБК-Україна.
"Підготовка росіян до штурмових дій ведеться сьогодні на Запорізькому напрямку, зокрема, у районі Приютного", — сказав він.
За даними української розвідки, ворог зосереджує особовий склад, який планує задіяти у штурмових діях.
За словами Волошина, днями з автомобільної бази автомобільного транспорту південного округу РФ окупанти отримали 25 легких автомобілів багі, які противник використовує для проведення штурмів малими групами.
"Це такі ознаки підготовки, що на Запорізькому напрямку будуть у недалекому майбутньому проводитися штурмові дії", — додав речник.
Волошин додає, що наразі спостерігається зосередження ворожих штурмових груп на передових позиціях.
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Про це в ефірі телемарафону заявив речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин, пише РБК-Україна.
"Підготовка росіян до штурмових дій ведеться сьогодні на Запорізькому напрямку, зокрема, у районі Приютного", — сказав він.
За даними української розвідки, ворог зосереджує особовий склад, який планує задіяти у штурмових діях.
За словами Волошина, днями з автомобільної бази автомобільного транспорту південного округу РФ окупанти отримали 25 легких автомобілів багі, які противник використовує для проведення штурмів малими групами.
"Це такі ознаки підготовки, що на Запорізькому напрямку будуть у недалекому майбутньому проводитися штурмові дії", — додав речник.
Волошин додає, що наразі спостерігається зосередження ворожих штурмових груп на передових позиціях.
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