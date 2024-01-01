Російська армія готується до штурмових дій на Запорізькому напрямку

Російська армія готується до штурмових дій на Запорізькому напрямку
На Запорізькому напрямку спостерігається активне перекидання техніки ворога та зосередження живої сили. Ймовірно, ворог готується до штурмових дій.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин, пише РБК-Україна.

"Підготовка росіян до штурмових дій ведеться сьогодні на Запорізькому напрямку, зокрема, у районі Приютного", — сказав він.

За даними української розвідки, ворог зосереджує особовий склад, який планує задіяти у штурмових діях.

За словами Волошина, днями з автомобільної бази автомобільного транспорту південного округу РФ окупанти отримали 25 легких автомобілів багі, які противник використовує для проведення штурмів малими групами.

"Це такі ознаки підготовки, що на Запорізькому напрямку будуть у недалекому майбутньому проводитися штурмові дії", — додав речник.

Волошин додає, що наразі спостерігається зосередження ворожих штурмових груп на передових позиціях.

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Теги: Росія, Україна, війна
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