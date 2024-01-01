У Козачій Лопані росіяни дроном атакували авто: загинув суддя Верховного Суду





Про це повідомили обласна прокуратура та голова ОВА Олег Синєгубов, пише



За даними слідства, 28 вересня FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль Mitsubishi Lancer. 61-річний водій загинув на місці. Жертвою удару став суддя Верховного Суду, який розвозив гуманітарну допомогу місцевим жителям.



Також наразі відомо про трьох поранених жінок. За попередніми даними, вони теж перебували у цьому автомобілі. Їх госпіталізували до лікарні.



У Верховному Суді розповіли, що загинув суддя ВС у Касаційному кримінальному суді Леонід Лобойко.



Правоохоронці почали розслідування за порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Козачій Лопані Харківської області війська рф з дрона влучили в автомобіль. Внаслідок удару загинув суддя Верховного Суду, який був за кермом авто, ще троє жінок зазнали поранень.Про це повідомили обласна прокуратура та голова ОВА Олег Синєгубов, пише Громадське За даними слідства, 28 вересня FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль Mitsubishi Lancer. 61-річний водій загинув на місці. Жертвою удару став суддя Верховного Суду, який розвозив гуманітарну допомогу місцевим жителям.Також наразі відомо про трьох поранених жінок. За попередніми даними, вони теж перебували у цьому автомобілі. Їх госпіталізували до лікарні.У Верховному Суді розповіли, що загинув суддя ВС у Касаційному кримінальному судіПравоохоронці почали розслідування за порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

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