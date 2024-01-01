На Волині горів житловий будинок
Сьогодні, 21:04
Рятувальники Ковельського району ліквідували пожежу житлового будинку.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Сьогодні, 28 вересня, о 15:53 на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що в селі Кустичі Турійської громади горить житловий будинок. На місце події направлено черговий підрозділ 17 ДПРЧ селища Турійськ спільно з працівниками МПО Радовичі.
Вогнеборці за допомогою водяного ствола приборкали горіння, пожежу повністю ліквідовано о 16:19. Займання трапилося через необережне поводження з вогнем під час приготування їжі мешканкою будинку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Сьогодні, 28 вересня, о 15:53 на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що в селі Кустичі Турійської громади горить житловий будинок. На місце події направлено черговий підрозділ 17 ДПРЧ селища Турійськ спільно з працівниками МПО Радовичі.
Вогнеборці за допомогою водяного ствола приборкали горіння, пожежу повністю ліквідовано о 16:19. Займання трапилося через необережне поводження з вогнем під час приготування їжі мешканкою будинку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині горів житловий будинок
Сьогодні, 21:04
Трагедія на Ковельщині: дитина загинула, впавши в зерносховище
Сьогодні, 20:15
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 29 вересня
Сьогодні, 20:00
В Україні знову здорожчав популярний овоч
Сьогодні, 19:13