На Волині горів житловий будинок





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



Сьогодні, 28 вересня, о 15:53 на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що в селі Кустичі Турійської громади горить житловий будинок. На місце події направлено черговий підрозділ 17 ДПРЧ селища Турійськ спільно з працівниками МПО Радовичі.



Вогнеборці за допомогою водяного ствола приборкали горіння, пожежу повністю ліквідовано о 16:19. Займання трапилося через необережне поводження з вогнем під час приготування їжі мешканкою будинку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Рятувальники Ковельського району ліквідували пожежу житлового будинку.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Сьогодні, 28 вересня, о 15:53 на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що в селі Кустичі Турійської громади горить житловий будинок. На місце події направлено черговий підрозділ 17 ДПРЧ селища Турійськ спільно з працівниками МПО Радовичі.Вогнеборці за допомогою водяного ствола приборкали горіння, пожежу повністю ліквідовано о 16:19. Займання трапилося через необережне поводження з вогнем під час приготування їжі мешканкою будинку.

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