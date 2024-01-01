На Волині горів житловий будинок

На Волині горів житловий будинок
Рятувальники Ковельського району ліквідували пожежу житлового будинку.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Сьогодні, 28 вересня, о 15:53 на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що в селі Кустичі Турійської громади горить житловий будинок. На місце події направлено черговий підрозділ 17 ДПРЧ селища Турійськ спільно з працівниками МПО Радовичі.

Вогнеборці за допомогою водяного ствола приборкали горіння, пожежу повністю ліквідовано о 16:19. Займання трапилося через необережне поводження з вогнем під час приготування їжі мешканкою будинку.

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Теги: Волинь, будинок, пожежа
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