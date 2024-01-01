Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 29 вересня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 29 вересня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, на території Волині синоптики прогнозують дощову погоду.
З понеділка варто очікувати похолодання.
Дощі різної інтенсивності у неділю, кажуть синоптики, пов'язані із проходженням територією області холодного атмосферного фронту.
З 30 вересня Волинь перебуватиме у полі підвищеного тиску. За прогнозом обласного гідрометеоцентру, опади зменшаться, лише в окремі дні місцями дощитиме. Температура повітря знизиться та вночі становитиме 3-8°, вдень — 11-16° тепла.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, на території Волині синоптики прогнозують дощову погоду.
З понеділка варто очікувати похолодання.
Дощі різної інтенсивності у неділю, кажуть синоптики, пов'язані із проходженням територією області холодного атмосферного фронту.
З 30 вересня Волинь перебуватиме у полі підвищеного тиску. За прогнозом обласного гідрометеоцентру, опади зменшаться, лише в окремі дні місцями дощитиме. Температура повітря знизиться та вночі становитиме 3-8°, вдень — 11-16° тепла.
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