Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 29 вересня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Прогноз погоди на 29 вересня



29 вересня, на території Волині синоптики прогнозують дощову погоду.







З понеділка варто очікувати похолодання.



Дощі різної інтенсивності у неділю, кажуть синоптики, пов'язані із проходженням територією області холодного атмосферного фронту.



З 30 вересня Волинь перебуватиме у полі підвищеного тиску. За прогнозом обласного гідрометеоцентру, опади зменшаться, лише в окремі дні місцями дощитиме. Температура повітря знизиться та вночі становитиме 3-8°, вдень — 11-16° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 29 вересня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Прогноз погоди на 29 вересня29 вересня, на території Волині синоптики прогнозують дощову погоду.З понеділка варто очікувати похолодання.Дощі різної інтенсивності у неділю, кажуть синоптики, пов'язані із проходженням територією області холодного атмосферного фронту.З 30 вересня Волинь перебуватиме у полі підвищеного тиску. За прогнозом обласного гідрометеоцентру, опади зменшаться, лише в окремі дні місцями дощитиме. Температура повітря знизиться та вночі становитиме 3-8°, вдень — 11-16° тепла.

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