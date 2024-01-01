Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 29 вересня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 29 вересня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 29 вересня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 29 вересня

29 вересня, на території Волині синоптики прогнозують дощову погоду.

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 29 вересня


З понеділка варто очікувати похолодання.

Дощі різної інтенсивності у неділю, кажуть синоптики, пов'язані із проходженням територією області холодного атмосферного фронту.

З 30 вересня Волинь перебуватиме у полі підвищеного тиску. За прогнозом обласного гідрометеоцентру, опади зменшаться, лише в окремі дні місцями дощитиме. Температура повітря знизиться та вночі становитиме 3-8°, вдень — 11-16° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: погода, прогноз
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Від Гаррі Поттера до озвучення зупинок: як незрячий лучанин Віталій Ткачук змінює наше місто
Ukrainian Spirit у Луцьку: вишукані подарунки для справжніх цінителів. Реклама
У Луцьку внаслідок атаки росії пошкоджено багатоквартирний будинок: є загиблий. ОНОВЛЕНО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Трагедія на Ковельщині: дитина загинула, впавши в зерносховище
Сьогодні, 20:15
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 29 вересня
Сьогодні, 20:00
В Україні знову здорожчав популярний овоч
Сьогодні, 19:13
Чи доведеться платити українцям за в'їзд до ЄС від листопада: пояснення МЗС
Сьогодні, 18:03
На війні загинули два Героя з Волині - Сергій Климчук та Леонід Щебет
Сьогодні, 17:43
Схожі новини
Де чекати на дощі та коли буде похолодання: прогноз погоди на вихідні Де чекати на дощі та коли буде похолодання: прогноз погоди на вихідні
Сьогодні, 08:20
Дощі і суттєве похолодання: яка погода впродовж тижня буде на Волині Дощі і суттєве похолодання: яка погода впродовж тижня буде на Волині
23 вересень, 23:19
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 22 вересня Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 22 вересня
21 вересень, 20:00
Контрасти температури й суха погода на Волині: прогноз синоптиків на вихідні Контрасти температури й суха погода на Волині: прогноз синоптиків на вихідні
21 вересень, 10:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Трагедія на Ковельщині: дитина загинула, впавши в зерносховище
Сьогодні, 20:15
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 29 вересня
Сьогодні, 20:00
 0
В Україні знову здорожчав популярний овоч
Сьогодні, 19:13
 0
Чи доведеться платити українцям за в'їзд до ЄС від листопада: пояснення МЗС
Сьогодні, 18:03
 0
На війні загинули два Героя з Волині - Сергій Климчук та Леонід Щебет
Сьогодні, 17:43
 0
Медіа
відео
1/8