В Україні знову здорожчав популярний овоч





Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit, передає



Так, станом на 27 вересня, тепличні комбінати продавали огірки по 45-60 грн/кг ($1,09-1,46/кг), що в середньому на 12% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.



Оператори ринку пояснили, що зростання цін на цей овоч пов'язане з декількома факторами. Зокрема, це сталося через обмежену пропозицію огірка на ринку, оскільки продукція відкритого ґрунту у продаж вже практично не надходить.



"Крім того, до збирання врожаю огірків другого обороту поки приступили не всі тепличні комбінати, причому вибірки в них досить невеликі через прохолодну та похмуру погоду", – йдеться у повідомленні.



Аналітики зазначили, що наразі тепличні огірки на ринку України коштують уже в середньому вдвічі дорожче, ніж за аналогічний період 2023 року. Багато гравців ринку не виключають можливості подальшого здорожчання огірків через активний попит.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Цього тижня українські виробники тепличних огірків підвищили ціни на свою продукцію. Однією з причин такої ситуації стала обмежена пропозиція огірків на ринку.Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit, передає ТСН Так, станом на 27 вересня, тепличні комбінати продавали огірки по 45-60 грн/кг ($1,09-1,46/кг), що в середньому на 12% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.Оператори ринку пояснили, що зростання цін на цей овоч пов'язане з декількома факторами. Зокрема, це сталося через обмежену пропозицію огірка на ринку, оскільки продукція відкритого ґрунту у продаж вже практично не надходить."Крім того, до збирання врожаю огірків другого обороту поки приступили не всі тепличні комбінати, причому вибірки в них досить невеликі через прохолодну та похмуру погоду", – йдеться у повідомленні.Аналітики зазначили, що наразі тепличні огірки на ринку України коштують уже в середньому вдвічі дорожче, ніж за аналогічний період 2023 року. Багато гравців ринку не виключають можливості подальшого здорожчання огірків через активний попит.

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