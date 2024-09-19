На війні загинули два Героя з Волині - Сергій Климчук та Леонід Щебет
Сьогодні, 17:43
На війні з російськими окупантами загинули два волинянина з Підгайцівської громади – Сергій Климчук та Леонід Щебет.
Про це повідомили у Підгайцівській громаді.
Стрілець-санітар механізованого відділення механізованого батальйону солдат Климчук Сергій Анатолійович з села Лище 18.11.1970 р.н. загинув 10.09. 2024 в районі населеного пункту Красногорівка Донецької області.
Гранатометник роти спеціального призначення солдат Щебет Леонід Петрович з села Підгайці 22.07.1994 р.н. загинув на Бахмутському напрямку 19.09.2024 р.
Про дату та час поховання Героїв повідомимо згодом.
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Про це повідомили у Підгайцівській громаді.
Стрілець-санітар механізованого відділення механізованого батальйону солдат Климчук Сергій Анатолійович з села Лище 18.11.1970 р.н. загинув 10.09. 2024 в районі населеного пункту Красногорівка Донецької області.
Гранатометник роти спеціального призначення солдат Щебет Леонід Петрович з села Підгайці 22.07.1994 р.н. загинув на Бахмутському напрямку 19.09.2024 р.
Про дату та час поховання Героїв повідомимо згодом.
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