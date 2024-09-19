На війні загинули два Героя з Волині - Сергій Климчук та Леонід Щебет

Сергій Климчук та Леонід Щебет.



Про це повідомили у Підгайцівській громаді.



Стрілець-санітар механізованого відділення механізованого батальйону солдат Климчук Сергій Анатолійович з села Лище 18.11.1970 р.н. загинув 10.09. 2024 в районі населеного пункту Красногорівка Донецької області.





Гранатометник роти спеціального призначення солдат Щебет Леонід Петрович з села Підгайці 22.07.1994 р.н. загинув на Бахмутському напрямку 19.09.2024 р.







Про дату та час поховання Героїв повідомимо згодом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні з російськими окупантами загинули два волинянина з Підгайцівської громади –таПро це повідомили у Підгайцівській громаді.Стрілець-санітар механізованого відділення механізованого батальйону солдат Климчук Сергій Анатолійович з села Лище 18.11.1970 р.н. загинув 10.09. 2024 в районі населеного пункту Красногорівка Донецької області.Гранатометник роти спеціального призначення солдат Щебет Леонід Петрович з села Підгайці 22.07.1994 р.н. загинув на Бахмутському напрямку 19.09.2024 р.Про дату та час поховання Героїв повідомимо згодом.

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