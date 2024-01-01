Смертельна ДТП на Рівненщині: автоцистерна врізалась у блокпост, загинув поліцейський





Про це повідомили у поліції Рівненської області.



"Попередньо водій автоцистерни DAF, 64-річний житель міста Кременчук, з невстановлених поки причин врізався у блокпост на межі Рівненської та Житомирської областей. Унаслідок ДТП загинув 40-річний поліцейський. Ще двоє осіб, 28-річний кінолог та 27-річний військовослужбовець, отримали тяжкі травми та перебувають у лікарні", - йдеться у повідомленні відомства.



Керманич вантажівки отримав незначні тілесні ушкодження.



Слідчі затримали його у порядку ст. 208 КПК України. Триває досудове розслідування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 28 вересня, на трасі Київ-Ковель-Ягодин сталася смертельна ДТП.Про це повідомили у поліції Рівненської області."Попередньо водій автоцистерни DAF, 64-річний житель міста Кременчук, з невстановлених поки причин врізався у блокпост на межі Рівненської та Житомирської областей. Унаслідок ДТП загинув 40-річний поліцейський. Ще двоє осіб, 28-річний кінолог та 27-річний військовослужбовець, отримали тяжкі травми та перебувають у лікарні", - йдеться у повідомленні відомства.Керманич вантажівки отримав незначні тілесні ушкодження.Слідчі затримали його у порядку ст. 208 КПК України. Триває досудове розслідування.

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