Смертельна ДТП на Рівненщині: автоцистерна врізалась у блокпост, загинув поліцейський

Смертельна ДТП на Рівненщині: автоцистерна врізалась у блокпост, загинув поліцейський
Сьогодні, 28 вересня, на трасі Київ-Ковель-Ягодин сталася смертельна ДТП.

Про це повідомили у поліції Рівненської області.

"Попередньо водій автоцистерни DAF, 64-річний житель міста Кременчук, з невстановлених поки причин врізався у блокпост на межі Рівненської та Житомирської областей. Унаслідок ДТП загинув 40-річний поліцейський. Ще двоє осіб, 28-річний кінолог та 27-річний військовослужбовець, отримали тяжкі травми та перебувають у лікарні", - йдеться у повідомленні відомства.

Керманич вантажівки отримав незначні тілесні ушкодження.

Слідчі затримали його у порядку ст. 208 КПК України. Триває досудове розслідування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ДТП, смерть
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Від Гаррі Поттера до озвучення зупинок: як незрячий лучанин Віталій Ткачук змінює наше місто
Ukrainian Spirit у Луцьку: вишукані подарунки для справжніх цінителів. Реклама
У Луцьку внаслідок атаки росії пошкоджено багатоквартирний будинок: є загиблий. ОНОВЛЕНО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Чи доведеться платити українцям за в'їзд до ЄС від листопада: пояснення МЗС
Сьогодні, 18:03
На війні загинули два Героя з Волині - Сергій Климчук та Леонід Щебет
Сьогодні, 17:43
Смертельна ДТП на Рівненщині: автоцистерна врізалась у блокпост, загинув поліцейський
Сьогодні, 17:12
Волинянин знайшов гриб-гігант вагою понад 1 кг
Сьогодні, 16:09
Разом із ним загинули ще двоє полковників: у Зимненському монастирі УПЦ МП відспівали офіцера Олександра Никитюка
Сьогодні, 15:02
Схожі новини
На Волині судили водія, який на смерть збив 7-річного хлопчика у центрі селища На Волині судили водія, який на смерть збив 7-річного хлопчика у центрі селища
19 вересень, 08:25
У поліції повідомили деталі смертельної ДТП на Волині, у якій загинула жінка У поліції повідомили деталі смертельної ДТП на Волині, у якій загинула жінка
14 вересень, 13:01
На Волині сталася смертельна аварія: загинула жінка, травмувалися діти На Волині сталася смертельна аварія: загинула жінка, травмувалися діти
14 вересень, 11:05
На Волині 15-річний мотоцикліст на смерть збив пішохідку На Волині 15-річний мотоцикліст на смерть збив пішохідку
03 вересень, 10:27
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Чи доведеться платити українцям за в'їзд до ЄС від листопада: пояснення МЗС
Сьогодні, 18:03
 0
На війні загинули два Героя з Волині - Сергій Климчук та Леонід Щебет
Сьогодні, 17:43
 0
Смертельна ДТП на Рівненщині: автоцистерна врізалась у блокпост, загинув поліцейський
Сьогодні, 17:12
 0
Волинянин знайшов гриб-гігант вагою понад 1 кг
Сьогодні, 16:09
 0
Разом із ним загинули ще двоє полковників: у Зимненському монастирі УПЦ МП відспівали офіцера Олександра Никитюка
Сьогодні, 15:02
 0
Медіа
відео
1/8