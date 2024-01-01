Волинянин знайшов гриб-гігант вагою понад 1 кг

Генадій Якусик вразив усіх, знайшовши гриб вагою 1 кг 100 г.



Про це повідомили у спільноті Я❤Камінь-Каширський.



«Житель с. Велика Глуша Якусик Генадій знайшов гриба вагою 1кг 100 гр», - йдеться у дописі, передає



Зазначимо, що на Волині триває грибний сезон, і це справжня пригода для всіх, хто любить природу та смачні знахідки. Щоб зібрати добрий урожай, важливо знати, під якими деревами шукати гриби.



Ось кілька рекомендацій, де знайти популярні види:



Підосичники - під осиками

Білий гриб (боровик) - під дубами, соснами та ялинами

Підберезники - під березами

Лисички - під соснами та дубами

Маслюки - під соснами

Рижики - під ялинами та соснами

Опеньки - на пеньках дубів, сосен та ялин

Сироїжки - під різними деревами

Моховики - біля сосен і дубів

Польський гриб - у хвойних лісах



Не забувайте, що гриби можна знайти не тільки в лісі, а й на луках, у парках та городах.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Житель села Велика Глуша Камінь-Каширської громадивразив усіх, знайшовши гриб вагою 1 кг 100 г.Про це повідомили у спільноті Я❤Камінь-Каширський.«Житель с. Велика Глуша Якусик Генадій знайшов гриба вагою 1кг 100 гр», - йдеться у дописі, передає ВСН Зазначимо, що на Волині триває грибний сезон, і це справжня пригода для всіх, хто любить природу та смачні знахідки. Щоб зібрати добрий урожай, важливо знати, під якими деревами шукати гриби.Ось кілька рекомендацій, де знайти популярні види:Підосичники - під осикамиБілий гриб (боровик) - під дубами, соснами та ялинамиПідберезники - під березамиЛисички - під соснами та дубамиМаслюки - під соснамиРижики - під ялинами та соснамиОпеньки - на пеньках дубів, сосен та ялинСироїжки - під різними деревамиМоховики - біля сосен і дубівПольський гриб - у хвойних лісахНе забувайте, що гриби можна знайти не тільки в лісі, а й на луках, у парках та городах.

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