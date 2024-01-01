Волинянин знайшов гриб-гігант вагою понад 1 кг

Волинянин знайшов гриб-гігант вагою понад 1 кг
Житель села Велика Глуша Камінь-Каширської громади Генадій Якусик вразив усіх, знайшовши гриб вагою 1 кг 100 г.

Про це повідомили у спільноті Я❤Камінь-Каширський.

«Житель с. Велика Глуша Якусик Генадій знайшов гриба вагою 1кг 100 гр», - йдеться у дописі, передає ВСН.

Зазначимо, що на Волині триває грибний сезон, і це справжня пригода для всіх, хто любить природу та смачні знахідки. Щоб зібрати добрий урожай, важливо знати, під якими деревами шукати гриби.

Ось кілька рекомендацій, де знайти популярні види:

Підосичники - під осиками
Білий гриб (боровик) - під дубами, соснами та ялинами
Підберезники - під березами
Лисички - під соснами та дубами
Маслюки - під соснами
Рижики - під ялинами та соснами
Опеньки - на пеньках дубів, сосен та ялин
Сироїжки - під різними деревами
Моховики - біля сосен і дубів
Польський гриб - у хвойних лісах

Не забувайте, що гриби можна знайти не тільки в лісі, а й на луках, у парках та городах.

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Теги: гриби, волинь
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