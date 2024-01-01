Яким буде курс долара на початку жовтня: прогноз





Про це розповів начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий,



Він зазначив, що валютні інтервенції відіграватимуть ключову роль у формуванні поточних курсів. Він також зазначив, що на ринку можуть спостерігатися інерційні прояви, тому курсові показники на початку жовтня можуть бути схожими на завершення вересня, а тренд на зниження або зростання може продовжуватися в перші дні жовтня.



Банкір підкреслив, що важливими для аналізу ситуації на валютному ринку стануть показники курсів валют на 1 жовтня. За його прогнозом, на цю дату офіційний курс долара складе до 41,3 гривні.



Лєсовий сказав, що від валютного ринку не слід очікувати сенсацій, оскільки всі можливі курсові зміни будуть незначними. Проте, якщо спадний чи висхідний тренди триватимуть понад три дні, це може мати накопичувальний ефект. Однак такі випадки скоріше будуть винятком, адже з початку року зміна трендів відбувається кожні 3-4 дні.



За прогнозом банкіра, з 30 вересня до 6 жовтня основні характеристики валютного ринку будуть такими: коридори допустимих змін на міжбанку складуть 41-41,6 грн за долар та 44-46 грн за євро, а на готівковому ринку — 41,2-41,8 грн за долар та 44-46,5 грн за євро. Середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку складе 0,3-0,5 грн, а тижневі курсові відхилення будуть в межах 2% від стартового курсу тижня. Лєсовий підкреслив, що в перші дні жовтня ситуація на валютному ринку не зміниться, і курсові показники на готівковому ринку будуть залежати від міжбанку. Кардинальні зміни малоймовірні, але можливе подальше зростання курсів відповідно до прогнозів, закладених у бюджет на 2024 рік.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У перший тиждень жовтня на валютному ринку не буде докорінних змін. Курсові показники залишатимуться під впливом режиму "керованої гнучкості" та участі НБУ в балансуванні попиту і пропозиції.Про це розповів начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" повідомило РБК-Україна.Він зазначив, що валютні інтервенції відіграватимуть ключову роль у формуванні поточних курсів. Він також зазначив, що на ринку можуть спостерігатися інерційні прояви, тому курсові показники на початку жовтня можуть бути схожими на завершення вересня, а тренд на зниження або зростання може продовжуватися в перші дні жовтня.Банкір підкреслив, що важливими для аналізу ситуації на валютному ринку стануть показники курсів валют на 1 жовтня. За його прогнозом, на цю дату офіційний курс долара складе до 41,3 гривні.Лєсовий сказав, що від валютного ринку не слід очікувати сенсацій, оскільки всі можливі курсові зміни будуть незначними. Проте, якщо спадний чи висхідний тренди триватимуть понад три дні, це може мати накопичувальний ефект. Однак такі випадки скоріше будуть винятком, адже з початку року зміна трендів відбувається кожні 3-4 дні.За прогнозом банкіра, з 30 вересня до 6 жовтня основні характеристики валютного ринку будуть такими: коридори допустимих змін на міжбанку складуть 41-41,6 грн за долар та 44-46 грн за євро, а на готівковому ринку — 41,2-41,8 грн за долар та 44-46,5 грн за євро. Середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку складе 0,3-0,5 грн, а тижневі курсові відхилення будуть в межах 2% від стартового курсу тижня. Лєсовий підкреслив, що в перші дні жовтня ситуація на валютному ринку не зміниться, і курсові показники на готівковому ринку будуть залежати від міжбанку. Кардинальні зміни малоймовірні, але можливе подальше зростання курсів відповідно до прогнозів, закладених у бюджет на 2024 рік.

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