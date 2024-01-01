У Луцьку попрощалися з капітаном Андрієм Сингаївським

У Луцьку попрощалися з капітаном Андрієм Сингаївським
28 вересня у Луцьку провели в останню путь загиблого під час виконання бойового завдання капітана Андрія Сингаївського.

Відспівали військовослужбовця у кафедральному соборі Святої Трійці, повідомили в Луцькій міській раді.

Андрію Сингаївському було 44 роки. Він служив у війську на посаді командира взводу протитанкових ракетних комплексів механізованого батальйону. Капітан загинув 25 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Торецьк Донецької області.

"Захищаючи рідну землю, воїн Андрій віддав найцінніше — своє життя. Ми повинні цінувати це і бути вдячними, адже кожен ранок ми прокидаємось завдяки таким захисникам. Вічна та світла пам'ять Герою", — сказав під час заупокійного богослужіння протоієрей Олександр Безкоровайний.

Лучани прощалися з полеглим військовослужбовцем на колінах.

За даними міськради, поховають Андрія Сингаївського на кладовищі у місті Коростень в Житомирській області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Смерть воїна, війна з росією, загинув Герой
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Від Гаррі Поттера до озвучення зупинок: як незрячий лучанин Віталій Ткачук змінює наше місто
Ukrainian Spirit у Луцьку: вишукані подарунки для справжніх цінителів. Реклама
У Луцьку внаслідок атаки росії пошкоджено багатоквартирний будинок: є загиблий. ОНОВЛЕНО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Гучне повернення: на сцені луцького театру знову йтиме яскрава комедія «Номер 13»
Сьогодні, 13:30
У Луцьку попрощалися з капітаном Андрієм Сингаївським
Сьогодні, 13:01
Рівненського лікаря звинуватили у видаленні здорової молочної залози онкохворій пацієнтці
Сьогодні, 12:08
Результатів немає: правоохоронці про пошуки 17-річної Аліни Божко, яка зникла на Волині понад пів року тому
Сьогодні, 11:14
На війні з окупантами загинув Герой з Волині Сергій Шевчук
Сьогодні, 10:47
Схожі новини
На війні з окупантами загинув Герой з Волині Сергій Шевчук На війні з окупантами загинув Герой з Волині Сергій Шевчук
Сьогодні, 10:47
На війні загинули Герої з Волині Борис Кулеш та Віталій Сардачук На війні загинули Герої з Волині Борис Кулеш та Віталій Сардачук
27 вересень, 20:38
На війні з окупантами загинули два Герої з Луцька Сергій Аксьонов та Сергій Вакулик На війні з окупантами загинули два Герої з Луцька Сергій Аксьонов та Сергій Вакулик
23 вересень, 20:38
На війні загинув Герой з Волині Сергій Бугров На війні загинув Герой з Волині Сергій Бугров
21 вересень, 15:06
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Гучне повернення: на сцені луцького театру знову йтиме яскрава комедія «Номер 13»
Сьогодні, 13:30
 0
У Луцьку попрощалися з капітаном Андрієм Сингаївським
Сьогодні, 13:01
 0
Рівненського лікаря звинуватили у видаленні здорової молочної залози онкохворій пацієнтці
Сьогодні, 12:08
 0
Результатів немає: правоохоронці про пошуки 17-річної Аліни Божко, яка зникла на Волині понад пів року тому
Сьогодні, 11:14
 0
На війні з окупантами загинув Герой з Волині Сергій Шевчук
Сьогодні, 10:47
 0
Медіа
відео
1/8