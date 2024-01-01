У Луцьку попрощалися з капітаном Андрієм Сингаївським

28 вересня у Луцьку провели в останню путь загиблого під час виконання бойового завдання капітанаВідспівали військовослужбовця у кафедральному соборі Святої Трійці, повідомили в Луцькій міській раді.Андрію Сингаївському було 44 роки. Він служив у війську на посаді командира взводу протитанкових ракетних комплексів механізованого батальйону. Капітан загинув 25 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Торецьк Донецької області."Захищаючи рідну землю, воїн Андрій віддав найцінніше — своє життя. Ми повинні цінувати це і бути вдячними, адже кожен ранок ми прокидаємось завдяки таким захисникам. Вічна та світла пам'ять Герою", — сказав під час заупокійного богослужіння протоієрейЛучани прощалися з полеглим військовослужбовцем на колінах.За даними міськради, поховають Андрія Сингаївського на кладовищі у місті Коростень в Житомирській області.