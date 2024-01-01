У Луцьку попрощалися з капітаном Андрієм Сингаївським
Сьогодні, 13:01
28 вересня у Луцьку провели в останню путь загиблого під час виконання бойового завдання капітана Андрія Сингаївського.
Відспівали військовослужбовця у кафедральному соборі Святої Трійці, повідомили в Луцькій міській раді.
Андрію Сингаївському було 44 роки. Він служив у війську на посаді командира взводу протитанкових ракетних комплексів механізованого батальйону. Капітан загинув 25 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Торецьк Донецької області.
"Захищаючи рідну землю, воїн Андрій віддав найцінніше — своє життя. Ми повинні цінувати це і бути вдячними, адже кожен ранок ми прокидаємось завдяки таким захисникам. Вічна та світла пам'ять Герою", — сказав під час заупокійного богослужіння протоієрей Олександр Безкоровайний.
Лучани прощалися з полеглим військовослужбовцем на колінах.
За даними міськради, поховають Андрія Сингаївського на кладовищі у місті Коростень в Житомирській області.
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Відспівали військовослужбовця у кафедральному соборі Святої Трійці, повідомили в Луцькій міській раді.
Андрію Сингаївському було 44 роки. Він служив у війську на посаді командира взводу протитанкових ракетних комплексів механізованого батальйону. Капітан загинув 25 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Торецьк Донецької області.
"Захищаючи рідну землю, воїн Андрій віддав найцінніше — своє життя. Ми повинні цінувати це і бути вдячними, адже кожен ранок ми прокидаємось завдяки таким захисникам. Вічна та світла пам'ять Герою", — сказав під час заупокійного богослужіння протоієрей Олександр Безкоровайний.
Лучани прощалися з полеглим військовослужбовцем на колінах.
За даними міськради, поховають Андрія Сингаївського на кладовищі у місті Коростень в Житомирській області.
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