Гучне повернення: на сцені луцького театру знову йтиме яскрава комедія «Номер 13»
Сьогодні, 13:30
Вистава «Номер 13 (Неймовірні пригоди в готелі класу LUX)» Рея Куні повернулася до репертуару Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка.
Про це повідомили на сторінці закладу у фейсбуці.
Волинські глядачі ще добре пам’ятають її попередню постановку, прем'єра якої відбулася у Луцьку 1 червня 2008 року і йшла 15 театральних сезонів. Через два роки перерви у оновленому акторському складі (з попереднього складу залишилось тільки троє артистів) вперше знову на сцені відбудеться у цю неділю, 29 вересня. Це буде 80-та вистава за загальним рахунком.
Ця сценічна робота, створена за п’єсою англійського драматурга Рея Куні, була внесена до списку кращих комедій нашого часу. Яскрава постановка занурить кожного у самісінький вир подій. Дія відбувається у номері лондонського готелю. У центрі історії – помічник прем'єр-міністра Великобританії Річард Віллі, який вирішив пропустити парламентські дебати. Він знімає готельний номер і запрошує туди секретарку опозиції. Все могло б закінчитися вельми передбачувано, але на сцені з'являється «третій зайвий»...
Обов’язково урізноманітніть своє дозвілля переглядом цього шедевру!
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Про це повідомили на сторінці закладу у фейсбуці.
Волинські глядачі ще добре пам’ятають її попередню постановку, прем'єра якої відбулася у Луцьку 1 червня 2008 року і йшла 15 театральних сезонів. Через два роки перерви у оновленому акторському складі (з попереднього складу залишилось тільки троє артистів) вперше знову на сцені відбудеться у цю неділю, 29 вересня. Це буде 80-та вистава за загальним рахунком.
Ця сценічна робота, створена за п’єсою англійського драматурга Рея Куні, була внесена до списку кращих комедій нашого часу. Яскрава постановка занурить кожного у самісінький вир подій. Дія відбувається у номері лондонського готелю. У центрі історії – помічник прем'єр-міністра Великобританії Річард Віллі, який вирішив пропустити парламентські дебати. Він знімає готельний номер і запрошує туди секретарку опозиції. Все могло б закінчитися вельми передбачувано, але на сцені з'являється «третій зайвий»...
Обов’язково урізноманітніть своє дозвілля переглядом цього шедевру!
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