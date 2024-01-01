Гучне повернення: на сцені луцького театру знову йтиме яскрава комедія «Номер 13»

Гучне повернення: на сцені луцького театру знову йтиме яскрава комедія «Номер 13»
Вистава «Номер 13 (Неймовірні пригоди в готелі класу LUX)» Рея Куні повернулася до репертуару Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка.

Про це повідомили на сторінці закладу у фейсбуці.

Волинські глядачі ще добре пам’ятають її попередню постановку, прем'єра якої відбулася у Луцьку 1 червня 2008 року і йшла 15 театральних сезонів. Через два роки перерви у оновленому акторському складі (з попереднього складу залишилось тільки троє артистів) вперше знову на сцені відбудеться у цю неділю, 29 вересня. Це буде 80-та вистава за загальним рахунком.
Гучне повернення: на сцені луцького театру знову йтиме яскрава комедія «Номер 13»

Ця сценічна робота, створена за п’єсою англійського драматурга Рея Куні, була внесена до списку кращих комедій нашого часу. Яскрава постановка занурить кожного у самісінький вир подій. Дія відбувається у номері лондонського готелю. У центрі історії – помічник прем'єр-міністра Великобританії Річард Віллі, який вирішив пропустити парламентські дебати. Він знімає готельний номер і запрошує туди секретарку опозиції. Все могло б закінчитися вельми передбачувано, але на сцені з'являється «третій зайвий»...

Обов’язково урізноманітніть своє дозвілля переглядом цього шедевру!










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Теги: Луцьк, театр, вистава
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