Разом із ним загинули ще двоє полковників: у Зимненському монастирі УПЦ МП відспівали офіцера Олександра Никитюка

Олександром Никитюком.



Чин поховання відбувся у суботу, 28 вересня, передає



56-річний офіцер загинув у Добропіллі 21 вересня о третій ночі внаслідок ракетного обстрілу. Разом із ним втратили життя ще двоє полковників.



Олександр Никитюк багато років прослужив у правоохоронних органах. Його трудовий шлях розпочався у 1991 році з карного розшуку Володимирського відділу внутрішніх справ. З 2005-2011 очолив посаду начальника цього ж відділу. Згодом був заступником начальника МВС у Волинській та Херсонській областях.



Останню шану прийшли віддати Герою сотні людей, серед яких рідні та близькі, друзі та колеги по службі, а також ті, хто знав та поважав. Добрий, щирий, відвертий, справедливий. Таким залишився у пам’яті людей Олександр Євгенович.



Поховали Героя на Федорівському кладовищі. У нього залишились дружина, двоє синів та мама, яка, на жаль, не змогла попрощатися з сином через стан здоров’я.

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