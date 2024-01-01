Разом із ним загинули ще двоє полковників: у Зимненському монастирі УПЦ МП відспівали офіцера Олександра Никитюка

Разом із ним загинули ще двоє полковників: у Зимненському монастирі УПЦ МП відспівали офіцера Олександра Никитюка
У Святогірському Успенському Зимненському ставропігійному монастирі УПЦ МП попрощалися з полковником ЗСУ, радником екс-командувача ЗСУ Валерія Залужного Олександром Никитюком.

Чин поховання відбувся у суботу, 28 вересня, передає ВСН.

56-річний офіцер загинув у Добропіллі 21 вересня о третій ночі внаслідок ракетного обстрілу. Разом із ним втратили життя ще двоє полковників.

Олександр Никитюк багато років прослужив у правоохоронних органах. Його трудовий шлях розпочався у 1991 році з карного розшуку Володимирського відділу внутрішніх справ. З 2005-2011 очолив посаду начальника цього ж відділу. Згодом був заступником начальника МВС у Волинській та Херсонській областях.

Останню шану прийшли віддати Герою сотні людей, серед яких рідні та близькі, друзі та колеги по службі, а також ті, хто знав та поважав. Добрий, щирий, відвертий, справедливий. Таким залишився у пам’яті людей Олександр Євгенович.

Поховали Героя на Федорівському кладовищі. У нього залишились дружина, двоє синів та мама, яка, на жаль, не змогла попрощатися з сином через стан здоров’я.

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Теги: Смерть воїна, війна з росією, загинув Герой
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