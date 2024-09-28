Захід має докази, що Китай постачав росії зброю для війни, – ЗМІ

Захід має докази, що Китай постачав росії зброю для війни, – ЗМІ
На Заході вважають, що отримали докази таємного постачання зброї до Росії з Китаю – це може означати суттєву ескалацію залученості Пекіна до війни в Україні.

Про це пише The Times, повідомляє "Європейська правда".

Співрозмовник The Times стверджує, що Захід має докази участі неназваної китайської компанії в поставках до Росії "низки спеціальних військових безпілотників", які застосовувались в Україні.

Джерело відмовилось розкривати назву компанії, але уточнив, що угода про постачання Росії дронів була виконана у 2023 році.

"Хоча китайський уряд, можливо, не визнає цього, він намагатиметься тримати свою все більшу підтримку (Росії. – Ред.) в таємниці", – додав посадовець, якого цитує The Times.

Він, однак, підтвердив повідомлення агентства Reuters про те, що Росія розробила в Китаї програму озброєнь для розробки і виробництва ударних безпілотників дальнього радіусу дії, які використовує у війні проти України.

Представник НАТО в коментарі The Times зазначив, що нова інформація про участь Китаю у військовій підтримці Росії "викликає глибоке занепокоєння", а члени Альянсу "проводять консультації з цього питання".

У вересні заступник держсекретаря США Курт Кемпбелл першим заявив, що Китай безпосередньо допомагає російській військовій машині, підтримуючи її зусилля з ведення війни проти України.

США неодноразово застерігали Китай від підтримки російської оборонної промисловості та запровадили сотні санкцій, спрямованих на обмеження можливостей Москви використовувати певні технології у військових цілях.

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Теги: Росія, Україна, війна
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