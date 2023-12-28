За добу українські воїни знищили 1170 окупантів, 62 артсистеми і 38 броньованих машин





Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.09.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 651810 (+1170) осіб,

танків ‒ 8869 (+9) од,

бойових броньованих машин ‒ 17476 (+38) од,

артилерійських систем – 18795 (+62) од,

РСЗВ – 1204 (+1) од,

засоби ППО ‒ 962 (+1) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16186 (+93),

крилаті ракети ‒ 2610 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 25495 (+84) од,

спеціальна техніка ‒ 3297 (+6)



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські військовослужборвці, які захищають рідну землю від російських окупаційних військ, щодня завдають втрат ворогу. Протягом минулої доби воїни-захисники знищили понад 110 окупантів та сотні одиниць техніки ворога.Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.09.24 орієнтовно склали:особового складу ‒ близько 651810 (+1170) осіб,танків ‒ 8869 (+9) од,бойових броньованих машин ‒ 17476 (+38) од,артилерійських систем – 18795 (+62) од,РСЗВ – 1204 (+1) од,засоби ППО ‒ 962 (+1) од,літаків – 369 (+0) од,гелікоптерів – 328 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16186 (+93),крилаті ракети ‒ 2610 (+0),кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,підводні човни - 1 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 25495 (+84) од,спеціальна техніка ‒ 3297 (+6)Дані уточнюються.

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