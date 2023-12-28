За добу українські воїни знищили 1170 окупантів, 62 артсистеми і 38 броньованих машин
Сьогодні, 09:00
Українські військовослужборвці, які захищають рідну землю від російських окупаційних військ, щодня завдають втрат ворогу. Протягом минулої доби воїни-захисники знищили понад 110 окупантів та сотні одиниць техніки ворога.
Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.09.24 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 651810 (+1170) осіб,
танків ‒ 8869 (+9) од,
бойових броньованих машин ‒ 17476 (+38) од,
артилерійських систем – 18795 (+62) од,
РСЗВ – 1204 (+1) од,
засоби ППО ‒ 962 (+1) од,
літаків – 369 (+0) од,
гелікоптерів – 328 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16186 (+93),
крилаті ракети ‒ 2610 (+0),
кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 25495 (+84) од,
спеціальна техніка ‒ 3297 (+6)
Дані уточнюються.
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Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.09.24 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 651810 (+1170) осіб,
танків ‒ 8869 (+9) од,
бойових броньованих машин ‒ 17476 (+38) од,
артилерійських систем – 18795 (+62) од,
РСЗВ – 1204 (+1) од,
засоби ППО ‒ 962 (+1) од,
літаків – 369 (+0) од,
гелікоптерів – 328 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16186 (+93),
крилаті ракети ‒ 2610 (+0),
кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 25495 (+84) од,
спеціальна техніка ‒ 3297 (+6)
Дані уточнюються.
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