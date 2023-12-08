Щоб не купувати запчастини в росіії: в Україні запрацювало ункальне підприємство





Про це йдеться у сюжеті



Будь-яка атомна електростанція - це сотні об’єктів, зосереджені на великій території. Окрім, самих ядерних реакторів, машинні зали із велетенськими турбінами, розподільчі пристрої та власні підстанції, які передають електрику з АЕС в населені пункти. І саме на них, за даними української розвідки, націлився ворог.



"Це архівні кадри, які ми відзняли коли були на нині окупованій Запорізькій АЕС. Це високовольтна підстанція і її міць відчувається просто на звук. Саме такі об’єкти можуть стати ціллю для росіян напередодні цієї зими. Якщо її вивести з ладу - енергоблок перестане працювати. Бо видавати електроенергію буде нікуди", - каже кореспондентка ТСН Ірина Прокоф'єва.



Навіть, якщо атомна станція не видає світло в міста, тобто не працює, їй все одно потрібна електроенергія на власні потреби. Якщо живлення з мережі припиняється - загроза ядерній безпеці неминуча. Таке Україна вже переживала: під час окупації Чорнобильської АЕС.



Якщо на атомних станціях припиняється зовнішнє електропостачання - миттєво включаються дизель-генератори. За усіма протоколами МАГАТЕ палива в них вистачає на дві доби. Втім, генератори, як і будь-яка техніка, потребують постійного контролю та ремонту. Деякі запчастини для них, так склалось історично, Україна купувала у Росії. Але не тепер.



"Ці деталі в Україні не випускались. Це було російського виробництва. Ви розумієте, що зараз купувати там неможливо. А залишитись без цих деталей означає зупинити енергоблок", - каже Григорій Городнер, керівник підприємства.



"Це наш відокремлений підрозділ, який входить в наш склад НАЕК Енергоатом і він фактично виробляє ті запасні частини, які нам потрібні для роботи наших енергоблоків і які ми раніше постачали з РФ", - каже керівник АТ НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.



Тут працюють десятки фахових інженерів і техніків, які вже опанували нові станки. І нині на цих складних механізмах виготовляють такі необхідні деталі для безпеки українських атомних електростанцій.



"Важливіше обладнання на атомній станції, ну за вийнятком реактора самого ніж дизель-генератори немає. Коли станція втрачає все, зовнішнє енергопостачання, вона переходить на дизель-генератори. І саме для дизель-генераторів тут буде виготовлятися запасні частини. Це наш останній крок по закінченню енергетичної залежності від Росії", - пояснює Петро Котін.



Перші запчастини з цього станка вже сходять. В "Енергоатомі" переконані, цієї зими важливі деталі для дизель-генераторів та інші важливі запчастини шукати по світу не доведеться, бо тепер маємо власні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В "Енергоатомі" знайшли, як замістити російський імпорт власним виробництвом.Про це йдеться у сюжеті ТСН. Будь-яка атомна електростанція - це сотні об’єктів, зосереджені на великій території. Окрім, самих ядерних реакторів, машинні зали із велетенськими турбінами, розподільчі пристрої та власні підстанції, які передають електрику з АЕС в населені пункти. І саме на них, за даними української розвідки, націлився ворог."Це архівні кадри, які ми відзняли коли були на нині окупованій Запорізькій АЕС. Це високовольтна підстанція і її міць відчувається просто на звук. Саме такі об’єкти можуть стати ціллю для росіян напередодні цієї зими. Якщо її вивести з ладу - енергоблок перестане працювати. Бо видавати електроенергію буде нікуди", - каже кореспондентка ТСННавіть, якщо атомна станція не видає світло в міста, тобто не працює, їй все одно потрібна електроенергія на власні потреби. Якщо живлення з мережі припиняється - загроза ядерній безпеці неминуча. Таке Україна вже переживала: під час окупації Чорнобильської АЕС.Якщо на атомних станціях припиняється зовнішнє електропостачання - миттєво включаються дизель-генератори. За усіма протоколами МАГАТЕ палива в них вистачає на дві доби. Втім, генератори, як і будь-яка техніка, потребують постійного контролю та ремонту. Деякі запчастини для них, так склалось історично, Україна купувала у Росії. Але не тепер."Ці деталі в Україні не випускались. Це було російського виробництва. Ви розумієте, що зараз купувати там неможливо. А залишитись без цих деталей означає зупинити енергоблок", - каже, керівник підприємства."Це наш відокремлений підрозділ, який входить в наш склад НАЕК Енергоатом і він фактично виробляє ті запасні частини, які нам потрібні для роботи наших енергоблоків і які ми раніше постачали з РФ", - каже керівник АТ НАЕК "Енергоатом"Тут працюють десятки фахових інженерів і техніків, які вже опанували нові станки. І нині на цих складних механізмах виготовляють такі необхідні деталі для безпеки українських атомних електростанцій."Важливіше обладнання на атомній станції, ну за вийнятком реактора самого ніж дизель-генератори немає. Коли станція втрачає все, зовнішнє енергопостачання, вона переходить на дизель-генератори. І саме для дизель-генераторів тут буде виготовлятися запасні частини. Це наш останній крок по закінченню енергетичної залежності від Росії", - пояснює Петро Котін.Перші запчастини з цього станка вже сходять. В "Енергоатомі" переконані, цієї зими важливі деталі для дизель-генераторів та інші важливі запчастини шукати по світу не доведеться, бо тепер маємо власні.

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