Окупанти обстріляли Запорііжжя КАБами
Сьогодні, 09:41
Росіяни масовано атакували Запоріжжя. Поцілили по житловій забудові.
Про це повідомив очільник ОВА Іван Федоров.
"Здійнялося кілька пожеж. Частково зруйновано багатоквартирний будинок. Попередньо, п'ятеро поранених. Усі деталі уточнюються", - написав він.
Згодом Федоров додав, що понад 10 ударів завдали росіяни по Запоріжжю.
"29 вересня від 5:25 до 6:00 години ранку ворог завдав наймасованіших авіаційних ударів по місту Запоріжжю. Попередньо, у результаті подій 4 людей були поранені, з них один врятований. Значних руйнувань зазнали багатоповерховий та шість приватних будинків в різних районах міста. Сталося декілька загорянь. Попередньо, під завалами багатоквартирного будинку може перебувати жінка", - написав він.
Наразі рятувальникиз дійснюють пошукові та аварійно-рятувальні роботи. На місці також перебувають поліцейські, вибухотехніки, волонтери Загону швидкого реагування товариства Червоного Хреста України та інші профільні служби міста.
Раніше повідомлялся, що в ніч проти 29 вересня обстріляли Запоріжжя керованими авіаційними бомбами.
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Про це повідомив очільник ОВА Іван Федоров.
"Здійнялося кілька пожеж. Частково зруйновано багатоквартирний будинок. Попередньо, п'ятеро поранених. Усі деталі уточнюються", - написав він.
Згодом Федоров додав, що понад 10 ударів завдали росіяни по Запоріжжю.
"29 вересня від 5:25 до 6:00 години ранку ворог завдав наймасованіших авіаційних ударів по місту Запоріжжю. Попередньо, у результаті подій 4 людей були поранені, з них один врятований. Значних руйнувань зазнали багатоповерховий та шість приватних будинків в різних районах міста. Сталося декілька загорянь. Попередньо, під завалами багатоквартирного будинку може перебувати жінка", - написав він.
Наразі рятувальникиз дійснюють пошукові та аварійно-рятувальні роботи. На місці також перебувають поліцейські, вибухотехніки, волонтери Загону швидкого реагування товариства Червоного Хреста України та інші профільні служби міста.
Раніше повідомлялся, що в ніч проти 29 вересня обстріляли Запоріжжя керованими авіаційними бомбами.
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