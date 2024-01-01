Окупанти обстріляли Запорііжжя КАБами

Окупанти обстріляли Запорііжжя КАБами
Росіяни масовано атакували Запоріжжя. Поцілили по житловій забудові.

Про це повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Здійнялося кілька пожеж. Частково зруйновано багатоквартирний будинок. Попередньо, п'ятеро поранених. Усі деталі уточнюються", - написав він.

Згодом Федоров додав, що понад 10 ударів завдали росіяни по Запоріжжю.

"29 вересня від 5:25 до 6:00 години ранку ворог завдав наймасованіших авіаційних ударів по місту Запоріжжю. Попередньо, у результаті подій 4 людей були поранені, з них один врятований. Значних руйнувань зазнали багатоповерховий та шість приватних будинків в різних районах міста. Сталося декілька загорянь. Попередньо, під завалами багатоквартирного будинку може перебувати жінка", - написав він.

Наразі рятувальникиз дійснюють пошукові та аварійно-рятувальні роботи. На місці також перебувають поліцейські, вибухотехніки, волонтери Загону швидкого реагування товариства Червоного Хреста України та інші профільні служби міста.

Раніше повідомлялся, що в ніч проти 29 вересня обстріляли Запоріжжя керованими авіаційними бомбами.

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Теги: Україна, вйна, обстріл
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