Окупанти обстріляли Запорііжжя КАБами

Росіяни масовано атакували Запоріжжя. Поцілили по житловій забудові.Про це повідомив очільник ОВА"Здійнялося кілька пожеж. Частково зруйновано багатоквартирний будинок. Попередньо, п'ятеро поранених. Усі деталі уточнюються", - написав він.Згодом Федоров додав, що понад 10 ударів завдали росіяни по Запоріжжю."29 вересня від 5:25 до 6:00 години ранку ворог завдав наймасованіших авіаційних ударів по місту Запоріжжю. Попередньо, у результаті подій 4 людей були поранені, з них один врятований. Значних руйнувань зазнали багатоповерховий та шість приватних будинків в різних районах міста. Сталося декілька загорянь. Попередньо, під завалами багатоквартирного будинку може перебувати жінка", - написав він.Наразі рятувальникиз дійснюють пошукові та аварійно-рятувальні роботи. На місці також перебувають поліцейські, вибухотехніки, волонтери Загону швидкого реагування товариства Червоного Хреста України та інші профільні служби міста.Раніше повідомлялся, що в ніч проти 29 вересня обстріляли Запоріжжя керованими авіаційними бомбами.