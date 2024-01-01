«Вийти на кордони 1991 року. Можна трошки далі», – воїн волинської бригади про очікувану Перемогу

Панродом з Бердичева, що на Житомирщині. У цивільному житті чоловік працював експедитором і супроводжував вантаж до місця призначення.Нині наш герой допомагає доставляти «пекельні подарунки» окупантам, адже проходить службу на посаді номера обслуги САУ 2С22 «Богдана» артилерійського дивізіону 100 ОМБр, - повідомляють у бригаді.«Наш розрахунок – це маленька родина в якій кожен розуміє один одного з півслова, а іноді, і з жесту», – розповідає Артем.За словами співрозмовника, запорукою успішного виконання завдань є злагодженість та довіра.«Я у своїх пацанах впевнений на сто відсотків. З такими людьми ми точно переможемо», – з гордістю заявляє Артем.На запитання про те, якою бачить Перемогу, військовослужбовець відповів: «Вийти на кордони України 1991 року», – і з посмішкою додав: «Можна і трохи далі».З Перемогою на Артема чекає велика родина: мама Тетяна Генріхівна, сестра та брати. А ще – кохана дружина Олена, із якою Артем побрався, вже перебуваючи у війську.