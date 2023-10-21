З 1 жовтня в Україні діятимуть обмеження на карткові перекази





Національний банк України встановлює ліміт на переказів фізичних осіб "з картки на картку" (також відомі як P2P, C2С). У відомстві пояснили, що тепер зміниться для українців, - пише



Від 1 жовтня 2024 року Національний банк України тимчасово на півроку встановлює ліміт у 150 тисяч грн на місяць для переказів фізичних осіб "з картки на картку".



Як пояснили у Нацбанку, обмеження стосуватиметься лише вихідних переказів на рахунки інших фізичних осіб, а також всіх рахунків клієнта в одному банку.



Водночас ліміт не застосовуватиметься:



до рахунків волонтерів, які відповідають критеріям, визначеним відповідною постановою

до осіб, щомісячні доходи яких з підтверджених джерел перевищують суму встановленого обмеження

у разі переказу коштів між власними рахунками клієнта, відкритими в одному банку

до переказів юридичних осіб

операції за реквізитами IBAN

За даними НБУ, 98% банківських клієнтів здійснюють щомісяця перекази, які не перевищують вказану суму, отже, встановлені обмеження в жодному разі не вплинуть на їхню фінансову активність.



Крім того, для операції за реквізитами IBAN теж не встановлюватимуть якихось лімітів. У НБУ зазначають, що 98% українців навіть не відчують ніяких обмежень, тому що їхні перекази не перевищують 150 тисяч грн.



Нагадаємо, Національний банк України планує запровадити ліміт у 100 тис. грн на місяць для вихідних P2P-переказів (з картки на картку). Однак обмеження не стосуватиметься волонтерів, а також фізосіб, чиї офіційні доходи вищі за 100 тис. грн.



Що таке P2P-перекази

Перекази з картки на картку, або P2P-платежі (person-to-person) — це фінансові операції, за яких гроші переказуються з банківської картки однієї людини на картку іншої. Такі перекази зазвичай проводяться через мобільні застосунки банків або спеціалізовані сервіси, що дає змогу швидко надсилати та отримувати кошти.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Нацбанк затвердив обмеження на грошові перекази між картками фізосіб - p2p-платежі, проте є винятки.Національний банк України встановлює ліміт на переказів фізичних осіб "з картки на картку" (також відомі як P2P, C2С). У відомстві пояснили, що тепер зміниться для українців, - пише ТСН. Від 1 жовтня 2024 року Національний банк України тимчасово на півроку встановлює ліміт у 150 тисяч грн на місяць для переказів фізичних осіб "з картки на картку".Як пояснили у Нацбанку, обмеження стосуватиметься лише вихідних переказів на рахунки інших фізичних осіб, а також всіх рахунків клієнта в одному банку.Водночас ліміт не застосовуватиметься:до рахунків волонтерів, які відповідають критеріям, визначеним відповідною постановоюдо осіб, щомісячні доходи яких з підтверджених джерел перевищують суму встановленого обмеженняу разі переказу коштів між власними рахунками клієнта, відкритими в одному банкудо переказів юридичних осібоперації за реквізитами IBANЗа даними НБУ, 98% банківських клієнтів здійснюють щомісяця перекази, які не перевищують вказану суму, отже, встановлені обмеження в жодному разі не вплинуть на їхню фінансову активність.Крім того, для операції за реквізитами IBAN теж не встановлюватимуть якихось лімітів. У НБУ зазначають, що 98% українців навіть не відчують ніяких обмежень, тому що їхні перекази не перевищують 150 тисяч грн.Нагадаємо, Національний банк України планує запровадити ліміт у 100 тис. грн на місяць для вихідних P2P-переказів (з картки на картку). Однак обмеження не стосуватиметься волонтерів, а також фізосіб, чиї офіційні доходи вищі за 100 тис. грн.Що таке P2P-переказиПерекази з картки на картку, або P2P-платежі (person-to-person) — це фінансові операції, за яких гроші переказуються з банківської картки однієї людини на картку іншої. Такі перекази зазвичай проводяться через мобільні застосунки банків або спеціалізовані сервіси, що дає змогу швидко надсилати та отримувати кошти.

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