Одеська кіностудія мала знімати у Луцьку 2 фільми, але завадила повномасштабна війна





Проте зйомкам завадило повномасштабне вторгнення росії на територію України, - повідомляє

«Ми вже провели підготовку, приїжджав продюсер і оператор. Ми домовлялися про костюми, планували, де ставити намети для гримерів… Підготовка перервалася з початком війни. Цей проєкт згорнувся», — розповів Сергій Шараєвський.



Напередодні повномасштабного вторгнення, у тому ж 2022 році, у Луцьку планували зняти сімейну комедію.



«Ми хотіли із Одеською кіностудією зняти комедію. За основу хотіли взяти історію багатодітної луцької сім’ї. Але цей проєкт теж згорнувся після початку вторгнення і поки немає можливості відновити роботу», — розповів режисер.



Чому у Луцьку рідко знімають кіно

За словами режисера, Луцьк не приваблює кіношників, але їх і не заохочують їхати у місто.



«Кіношники ж дивляться на місто зовсім іншим поглядом. Їм не потрібен конкретний населений пункт. Часто їм треба відповідна локація», — розповідає Сергій Шараєвський.



Попри різнобарвність луцької архітектури й автентичний замок, історична частина міста вже осучаснена.



«Чому Луцький замок, наприклад, не знімають? Тому що він осучаснений. Його можна знімати хіба що у фантастичних чи сучасних фільмах. Зобразити в історичній картині його дуже складно», — пояснює режисер.



Схожа ситуація і з місцевими вуличками.



«Виставляєш камеру і бачиш, скільки всього сучасного потрапляє в кадр. Наприклад, у Луцьку мені треба було зняти кабінет у 50-их роках. Дуже складно, бо або вже вікна пластикові, або вагонка, або меблі замінені, тому треба розбирати весь кабінет. Тоді ми знайшли потрібну локацію у музеї. Шторами лиш пластик приховали», — розповідає Сергій Шараєвський.



Як і навіщо запрошувати у Луцьк кінокоманди?

Для того, щоб у Луцьк зʼїжджалися кінокоманди, їх необхідно привабити, переконує режисер Сергій Шараєвський.



«Аби кіношники, наприклад, з Києва приїхали у Луцьк на зйомки, їх треба зацікавити. Переконати у тому, що знімати у Луцьку для них вигідніше, ніж у столиці», — пояснює Сергій Шараєвський.



За словами режисера, варто бути готовими і до того, що зйомки фільмів можуть бути незручними для містян: якісь вулиці доведеться перекрити, можливо, скасувати заходи. Проте зйомки кіно — це вдала інвестиція, яка згодом популяризуватиме місто.



«На всіх заходах, концертах і екскурсіях потім казатимуть, що отут знімався фільм, отут стояв режисер, а ось тут — та сама акторка. І це буде цінно для самих лучан і цікаво для гостей міста», — запевняє Сергій Шараєвський.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На початку 2022 року спільно з Одеською кіностудією мали розпочатися зйомки тизера до документального фільму про з’їзд європейських монархів, який відбувся 1429 року у Луцькому замку.Проте зйомкам завадило повномасштабне вторгнення росії на територію України, - повідомляє Місто.медіа.

«Ми вже провели підготовку, приїжджав продюсер і оператор. Ми домовлялися про костюми, планували, де ставити намети для гримерів… Підготовка перервалася з початком війни. Цей проєкт згорнувся», — розповівНапередодні повномасштабного вторгнення, у тому ж 2022 році, у Луцьку планували зняти сімейну комедію.«Ми хотіли із Одеською кіностудією зняти комедію. За основу хотіли взяти історію багатодітної луцької сім’ї. Але цей проєкт теж згорнувся після початку вторгнення і поки немає можливості відновити роботу», — розповів режисер.За словами режисера, Луцьк не приваблює кіношників, але їх і не заохочують їхати у місто.«Кіношники ж дивляться на місто зовсім іншим поглядом. Їм не потрібен конкретний населений пункт. Часто їм треба відповідна локація», — розповідає Сергій Шараєвський.Попри різнобарвність луцької архітектури й автентичний замок, історична частина міста вже осучаснена.«Чому Луцький замок, наприклад, не знімають? Тому що він осучаснений. Його можна знімати хіба що у фантастичних чи сучасних фільмах. Зобразити в історичній картині його дуже складно», — пояснює режисер.Схожа ситуація і з місцевими вуличками.«Виставляєш камеру і бачиш, скільки всього сучасного потрапляє в кадр. Наприклад, у Луцьку мені треба було зняти кабінет у 50-их роках. Дуже складно, бо або вже вікна пластикові, або вагонка, або меблі замінені, тому треба розбирати весь кабінет. Тоді ми знайшли потрібну локацію у музеї. Шторами лиш пластик приховали», — розповідає Сергій Шараєвський.Для того, щоб у Луцьк зʼїжджалися кінокоманди, їх необхідно привабити, переконує режисер Сергій Шараєвський.«Аби кіношники, наприклад, з Києва приїхали у Луцьк на зйомки, їх треба зацікавити. Переконати у тому, що знімати у Луцьку для них вигідніше, ніж у столиці», — пояснює Сергій Шараєвський.За словами режисера, варто бути готовими і до того, що зйомки фільмів можуть бути незручними для містян: якісь вулиці доведеться перекрити, можливо, скасувати заходи. Проте зйомки кіно — це вдала інвестиція, яка згодом популяризуватиме місто.«На всіх заходах, концертах і екскурсіях потім казатимуть, що отут знімався фільм, отут стояв режисер, а ось тут — та сама акторка. І це буде цінно для самих лучан і цікаво для гостей міста», — запевняє Сергій Шараєвський.

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