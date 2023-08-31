Луцька блогерка поділилася рецептом рахат-лукуму
Сьогодні, 12:26
Луцька фудблогерка Юлія Віліч поділилася зі своїми підписниками рецептом приготування східних солодощів.
Рецепт Юлія Віліч опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі.
"Зберігайте рецепт рахат-лукуму, який не тільки дуже смачний, але і
корисний, приготовлений на натуральному соку граната", - написала блогерка.
ІНГРЕДІЄНТИ (вихід біля 1кг)
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Рецепт Юлія Віліч опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі.
"Зберігайте рецепт рахат-лукуму, який не тільки дуже смачний, але і
корисний, приготовлений на натуральному соку граната", - написала блогерка.
ІНГРЕДІЄНТИ (вихід біля 1кг)
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Одеська кіностудія мала знімати у Луцьку 2 фільми, але завадила повномасштабна війна
Сьогодні, 12:46
Луцька блогерка поділилася рецептом рахат-лукуму
Сьогодні, 12:26
З 1 жовтня в Україні діятимуть обмеження на карткові перекази
Сьогодні, 11:45
«Вийти на кордони 1991 року. Можна трошки далі», – воїн волинської бригади про очікувану Перемогу
Сьогодні, 11:08