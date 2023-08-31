Луцька блогерка поділилася рецептом рахат-лукуму

Луцька блогерка поділилася рецептом рахат-лукуму
Луцька фудблогерка Юлія Віліч поділилася зі своїми підписниками рецептом приготування східних солодощів.

Рецепт Юлія Віліч опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі.

"Зберігайте рецепт рахат-лукуму, який не тільки дуже смачний, але і
корисний, приготовлений на натуральному соку граната", - написала блогерка.

ІНГРЕДІЄНТИ (вихід біля 1кг)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: блогер, їжа, солодощі, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Від Гаррі Поттера до озвучення зупинок: як незрячий лучанин Віталій Ткачук змінює наше місто
Ukrainian Spirit у Луцьку: вишукані подарунки для справжніх цінителів. Реклама
У Луцьку внаслідок атаки росії пошкоджено багатоквартирний будинок: є загиблий. ОНОВЛЕНО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Одеська кіностудія мала знімати у Луцьку 2 фільми, але завадила повномасштабна війна
Сьогодні, 12:46
Луцька блогерка поділилася рецептом рахат-лукуму
Сьогодні, 12:26
З 1 жовтня в Україні діятимуть обмеження на карткові перекази
Сьогодні, 11:45
«Вийти на кордони 1991 року. Можна трошки далі», – воїн волинської бригади про очікувану Перемогу
Сьогодні, 11:08
Щоб не купувати запчастини в росіії: в Україні запрацювало ункальне підприємство
Сьогодні, 10:22
Схожі новини
Бабуся-тіктокерка з Волині збирає мільйонні перегляди у мережі Бабуся-тіктокерка з Волині збирає мільйонні перегляди у мережі
31 серпень, 2023, 08:35
Гастрономічна візитівка краю: волинська господиня розповіла, як готує карух. ВІДЕО Гастрономічна візитівка краю: волинська господиня розповіла, як готує карух. ВІДЕО
24 травень, 2023, 22:58
Волонтерки з села на Волині готують їжу для 200 бійців, які перебувають на реабілітації. ВІДЕО Волонтерки з села на Волині готують їжу для 200 бійців, які перебувають на реабілітації. ВІДЕО
10 квітень, 2023, 14:20
Кондитерка з Волині створює десерти у формі орлів, баянів та унікальні «цитрусові» тістечка Кондитерка з Волині створює десерти у формі орлів, баянів та унікальні «цитрусові» тістечка
11 січень, 2021, 09:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Одеська кіностудія мала знімати у Луцьку 2 фільми, але завадила повномасштабна війна
Сьогодні, 12:46
 0
Луцька блогерка поділилася рецептом рахат-лукуму
Сьогодні, 12:26
 0
З 1 жовтня в Україні діятимуть обмеження на карткові перекази
Сьогодні, 11:45
 0
«Вийти на кордони 1991 року. Можна трошки далі», – воїн волинської бригади про очікувану Перемогу
Сьогодні, 11:08
 0
Щоб не купувати запчастини в росіії: в Україні запрацювало ункальне підприємство
Сьогодні, 10:22
 0
Медіа
відео
1/8