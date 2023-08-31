Луцька блогерка поділилася рецептом рахат-лукуму

Юлія Віліч поділилася зі своїми підписниками рецептом приготування східних солодощів.



Рецепт Юлія Віліч опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі.



"Зберігайте рецепт рахат-лукуму, який не тільки дуже смачний, але і

корисний, приготовлений на натуральному соку граната", - написала блогерка.



ІНГРЕДІЄНТИ (вихід біля 1кг)



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Луцька фудблогеркаподілилася зі своїми підписниками рецептом приготування східних солодощів.Рецепт Юлія Віліч опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі."Зберігайте рецепт рахат-лукуму, який не тільки дуже смачний, але ікорисний, приготовлений на натуральному соку граната", - написала блогерка.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію