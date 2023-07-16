У Луцьку зафіксували Національний рекорд України. ФОТО

28 вересня, у Музеї сучасного українського мистецтва Корсаків відбулося офіційне відкриття масштабного артпроєкту «Космогонія». Відтепер у Луцьку знаходиться найбільша живописна картина у світі - зафіксували Національний рекорд УкраїниПро це повідомили у Луцькій міській раді.Проєкт є синергією різних видів мистецтва — власне монументального живопису, графічних мотивів, що ілюструють найбільш поширені міфи світу, які вплинули на розвиток цивілізації, скульптуру, фото, відеоарт тощо.Автор живопису — відомий український художник і скульптор, виходець з Горлівки Донецької області. У квітні 2014-го він виїхав з рідного міста та зараз живе у Луцьку. Останні два роки він працював над проєктом «Космогонія». Ідея належить фундатору музею та куратору проєкту Віктору Корсаку.Привітати зі знаковою подією прийшов міський голова. «Дякую Віктору Корсаку та всій команді за те, що наше місто має такий чудовий музей. Переконаний, що він є унікальний для України. Крім історичної спадщини, ми маємо таку перлину, де можна насолодитися і сучасними мистецтвом. Дуже часто можна чути, що мистецтво не на часі. Але саме мистецтво допомагає нам триматися, пережити ті події, які зараз тривають у нашій країні, наповнюватися та допомагати Збройним силам України», - зазначив він.Також він висловив вдячність художнику Петру Антипу за втілення такого масштабного проєкту, за ідею, глибину думки та емоції. «Бажаю, аби десятки тисяч лучан та гостей нашого міста могли доторкнутися до цього прекрасного мистецтва. Успіху та процвітання музею сучасного мистецтва Корсаків», - зауважив міський голова Ігор Поліщук.Для «Космогонії» у музеї виділили нову залу площею 5 тис. кв. м. Мистецькі сюжети показують взаємодію добра і зла у часопросторі через призму трьох світоглядів: філософського, релігійного та міфологічного, щоб спонукати глядачів до рефлексії про своє існування, про свою місію, про власну внутрішню «космогонію».Представник національного реєстру рекордів України, заслужений діяч мистецтв України, посол культурної дипломатії світу, кавалер ордену святого Миколая Чудотворця Марк Орловський засвідчив встановлення Національного рекорду – «Найбільша площа картини. Проєкт Космогонія», яка становить понад дві тисячі метрів квадратних. Він відзначив, що проєкт має не тільки національне значення, а й міжнародне та світове.«До Національного реєстру рекордів України надійшло звернення автора та куратора проєкту Космогонія Віктора Корсака щодо реєстрації нового національного досягнення у категорії мистецтво. Перевіривши заявку, аналогічних рекордів не виявили, тож Національний реєстр рекордів України засвідчив встановлення національного рекорду і визначив автора та куратора проєкту Віктора Корсака та автора картини Петра Антипа рекордсменами України. Точна площа картини становить 2086,5 метрів квадратних”, - зазничив він.Віктор Корсак зуважив, що створюючи артпроєкт мали на меті, аби люди, відвідуючи “Космогонію,” заходили одними, а виходили іншими. “Ви змінитеся, вийдете іншими. Ми переможемо цей глобальний хаос, переможемо хаос, який є у нас на сході, й у нас все буде добре», – зазначив він.