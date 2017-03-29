У Луцьку сталася вечірня ДТП біля ринку. ВІДЕО

У Луцьку сталася вечірня ДТП біля ринку. ВІДЕО
У Луцьку пізно ввечері 28 вересня на вулиці Карпенка-Карого сталася ДТП.

Про це повідомляє телеканал «Конкурент TV».

Аварія сталася у суботу ввечері, 28 вересня неподалік ринку «Варшавський» у Луцьку.

На відео видно, що ДТП трапилася біля заїзду на автозаправну станцію.

Легковик зазнав значних механічних пошкоджень. Інформації щодо постраждалих наразі немає.

На місці працювали поліція та медики.