У Луцьку сталася вечірня ДТП біля ринку. ВІДЕО
Сьогодні, 15:18
У Луцьку пізно ввечері 28 вересня на вулиці Карпенка-Карого сталася ДТП.
Про це повідомляє телеканал «Конкурент TV».
Аварія сталася у суботу ввечері, 28 вересня неподалік ринку «Варшавський» у Луцьку.
На відео видно, що ДТП трапилася біля заїзду на автозаправну станцію.
Легковик зазнав значних механічних пошкоджень. Інформації щодо постраждалих наразі немає.
На місці працювали поліція та медики.
Про це повідомляє телеканал «Конкурент TV».
Аварія сталася у суботу ввечері, 28 вересня неподалік ринку «Варшавський» у Луцьку.
На відео видно, що ДТП трапилася біля заїзду на автозаправну станцію.
Легковик зазнав значних механічних пошкоджень. Інформації щодо постраждалих наразі немає.
На місці працювали поліція та медики.