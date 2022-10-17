Чернігівець купив в телеграмі посвідчення волонтера і хотів виїхати за кордон через «Устилуг»

На Волині судили чоловіка з Чернігівщини, який через Телеграм замовив фіктивне тимчасове посвідчення військовозобов`язаного та довідки військово-лікарської комісії, які видаються територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки Міністерства оборони України.Про це йдеться у вироку Володимир-Волинського міського суду від 24 вересня 2024 року.У січні 2024 року обвинувачений за допомогою месенджера Телеграм звернувся до невстановленої досудовим розслідуванням особи, з якою домовився про виготовлення вказаних документів.Чоловік надав свої особисті дані та фотокартку для внесення відомостей у тимчасове посвідчення військовозобов`язаного та довідку військово-лікарської комісії. Усе це обвинувачений зробив, аби отримати право перетнути державний кордон України у період дії правового режиму воєнного стану.Невстановлена особа виготовила підроблені офіційні документи - тимчасове посвідчення військовозобов`язаного від 16 червня 2023 року та довідку військово-лікарської комісії від 16 січня 2023 року, вказавши в них завідомо недостовірні відомості про непридатність обвинуваченого до військової служби в Збройних силах України з виключенням з військового обліку та передала документи чоловіку.19 січня 2024 року близько 23 год. 50 хв обвинувачений під час проходження прикордонного контролю, перебуваючи в пункті пропуску для міжнародного автомобільного сполучення «Устилуг» надав фіктивні документи. Його злочинні дії було викрито.Допитаний в судовому засіданні обвинувачений вину у інкримінованих йому кримінальних правопорушеннях визнав повністю. Щиро розкаявся у вчиненому. Також попросив призначити більш м`яке покарання за ч. 3 ст. 358 КК України, із застосуванням ч.1 ст. 69 КК України, у виді штрафу в розмірі 51 000 грн, котрий має змогу сплатити.Суд визнав винним чоловіка, але оскільки він має на утриманні батька з інвалідністю та займається волонтерською діяльністю суд призначив покарання у виді штрафу - 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51 000 гривень. Також суд вирішив стягнути із обвинуваченого в користь держави 3786,40 грн процесуальних витрат, пов`язаних із залученням експертів для проведення технічної експертизи документів.Вирок може бути оскаржений до Волинського апеляційного суду протягом 30 днів з дня його проголошення.