Колишнього командира волинської 14 ОМБр призначили командувати іншою бригадою

Олександр Охріменко, який раніше очолював одеський регіональний територіальний центр комплектації та соціальної підтримки.



Про це повідомляє Думська, з посиланням на військового журналіста Юрія Бутусова.



Чорні Запорожці — одне з найбільш боєздатних з'єднань Сухопутних військ України. Бригада брала участь майже в усіх знакових битвах російсько-української війни і завжди проявляла себе якнайкраще. Її воїни пишаються тим, що в смузі їхнього наступу зазвичай не виживає ніхто, а коли бригада тримає оборону, то «сточує» найкращі підрозділи противника. Й стоїть на місці доти, доки дозволяє ситуація. А якщо не дозволяє, то до наказу командування. Словом, це справжня еліта. Найкращі люди країни.



Полковник Охріменко, хоч і провів деякий час на непопулярній посаді начальника ТЦК, цілком розумний вибір на посаду комбрига. У нього багатий службовий і бойовий досвід.



У 2006 році офіцер закінчив Одеський інститут сухопутних військ, після чого отримав призначення саме в 72-гу, де пройшов шлях від командира взводу до начальника штабу 1-го механізованого батальйону. В жовтні 2021 року став командиром 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. Зустрів із нею велику війну, проявив себе з найкращого боку. Кажуть, що він чудовий тактик.







І ось новий виток кар'єри. Олександра Охріменка в розпал битви за Вугледар призначають командиром рідної 72-ї бригади. Яка обороняє цей населений пункт.



«Місто, яке героїчно тримається з 2014-го, місто, де росіяни торік зазнали нищівної поразки, втративши рекордну кількість людей і техніки, ось уже кілька місяців перебуває в напівоточенні. Горловина постійно звужується. Ворогу це коштує все нових страшних втрат, але становище українських захисників погіршується з кожним днем. Офіційної інформації поки що немає, але, за уривчастими відомостями, підрозділи Сил оборони залишають населений пункт. А отже, 72-га веде найскладніший вид бойових дій - відступ з активною обороною», — каже військовий експерт «Думської» Віктор Босняк.



Мабуть, Охріменко покликаний поліпшити управління військами і стабілізувати ситуацію. Бог на допомогу командиру.

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