У Луцьку – ДТП з постраждалими





Відомо, що зіткнулися два автомобілі. Транспортні засоби значно пошкодженні. Також травмувалися люди, - повідомляє



На місці ДТП працювала бригада медиків та патрульна поліція.



Як розповіли у диспетчерській службі Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, до медиків за допомогою звернулося двоє осіб.



Пасажирка однієї із автівок мала гостру реакцію на стрес.



Водій іншого транспортного засобу мав підозру на закриту черепно-мозкову травму. Після надання допомоги чоловік не госпіталізовувався.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку на вулиці Ковельській сьогодні, 29 вересня, трапилася дорожньо-транспортна пригода.Відомо, що зіткнулися два автомобілі. Транспортні засоби значно пошкодженні. Також травмувалися люди, - повідомляє ІА "Волинські новини". На місці ДТП працювала бригада медиків та патрульна поліція.Як розповіли у диспетчерській службі Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, до медиків за допомогою звернулося двоє осіб.Пасажирка однієї із автівок мала гостру реакцію на стрес.Водій іншого транспортного засобу мав підозру на закриту черепно-мозкову травму. Після надання допомоги чоловік не госпіталізовувався.

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