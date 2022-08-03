У Луцьку попрощаються із трьома полеглими Героями
Сьогодні, 16:40
У понеділок, 30 вересня, об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку відбудеться відспівування військовослужбовців Бориса Кулеша, Віталія Сардачука та Віталія Чубелюка.
Про це повідомили у луцькій міській раді.
Кулеш Борис Григорович (10.05.1973 року народження) загинув 16 вересня в районі населеного пункту Синьківка Харківської області.
Сардачук Віталій Віталійович (27.01.1997 року народження) загинув 18 липня в районі населеного пункту Кринки Херсонської області.
Чубелюк Віталій Олександрович (08.05.1999 року народження) загинув 15 вересня на курському напрямку російської федерації.
Поховають Героїв у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким воїнів.
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Про це повідомили у луцькій міській раді.
Кулеш Борис Григорович (10.05.1973 року народження) загинув 16 вересня в районі населеного пункту Синьківка Харківської області.
Сардачук Віталій Віталійович (27.01.1997 року народження) загинув 18 липня в районі населеного пункту Кринки Херсонської області.
Чубелюк Віталій Олександрович (08.05.1999 року народження) загинув 15 вересня на курському напрямку російської федерації.
Поховають Героїв у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким воїнів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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