У Луцьку попрощаються із трьома полеглими Героями

У Луцьку попрощаються із трьома полеглими Героями
У понеділок, 30 вересня, об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку відбудеться відспівування військовослужбовців Бориса Кулеша, Віталія Сардачука та Віталія Чубелюка.

Про це повідомили у луцькій міській раді.

Кулеш Борис Григорович (10.05.1973 року народження) загинув 16 вересня в районі населеного пункту Синьківка Харківської області.

Сардачук Віталій Віталійович (27.01.1997 року народження) загинув 18 липня в районі населеного пункту Кринки Херсонської області.

Чубелюк Віталій Олександрович (08.05.1999 року народження) загинув 15 вересня на курському напрямку російської федерації.

Поховають Героїв у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким воїнів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: війна, втрати, росія, Україна, прощання, Луцьк, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Від Гаррі Поттера до озвучення зупинок: як незрячий лучанин Віталій Ткачук змінює наше місто
Ukrainian Spirit у Луцьку: вишукані подарунки для справжніх цінителів. Реклама
У Луцьку внаслідок атаки росії пошкоджено багатоквартирний будинок: є загиблий. ОНОВЛЕНО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Колишнього командира волинської 14 ОМБр призначили командувати іншою бригадою
Сьогодні, 17:21
У Луцьку попрощаються із трьома полеглими Героями
Сьогодні, 16:40
Чернівець купив в телеграмі посвідчення волонтера і хотів виїхати за кордон через «Устилуг»
Сьогодні, 15:59
У Луцьку сталася вечірня ДТП біля ринку. ВІДЕО
Сьогодні, 15:18
Скільки бізнес платитиме за кожного заброньованого від мобілізації працівника
Сьогодні, 14:37
Схожі новини
У Луцьку провели в останню путь військового Михайла Дарчича У Луцьку провели в останню путь військового Михайла Дарчича
03 серпень, 2022, 15:15
У Луцьку батьки зниклих безвісти військових безоплатно їздитимуть в маршрутках і тролейбусах У Луцьку батьки зниклих безвісти військових безоплатно їздитимуть в маршрутках і тролейбусах
15 березень, 2023, 15:30
Пам’ятаємо кожного: у Луцьку розмістили світлини загиблих Героїв на led-екранах. ФОТО Пам’ятаємо кожного: у Луцьку розмістили світлини загиблих Героїв на led-екранах. ФОТО
17 лютий, 2023, 13:25
Лучанин Анатолій Тимощук намагався оскаржити рішення про довічне відсторонення від українського футболу Лучанин Анатолій Тимощук намагався оскаржити рішення про довічне відсторонення від українського футболу
25 січень, 2023, 10:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Колишнього командира волинської 14 ОМБр призначили командувати іншою бригадою
Сьогодні, 17:21
 0
У Луцьку попрощаються із трьома полеглими Героями
Сьогодні, 16:40
 0
Чернівець купив в телеграмі посвідчення волонтера і хотів виїхати за кордон через «Устилуг»
Сьогодні, 15:59
 0
У Луцьку сталася вечірня ДТП біля ринку. ВІДЕО
Сьогодні, 15:18
 0
Скільки бізнес платитиме за кожного заброньованого від мобілізації працівника
Сьогодні, 14:37
 0
Медіа
відео
1/8