Якою буде погода у Луцьку у понеділок, 30 вересня

У Луцьку сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Дощ, який розпочнеться у другій половині дня, посилиться ближче до вечора.Про це повідомляє Sinoptik.Вітер північний і північно-схдний 4-5,1 м/с. Температура вночі 8-10°, вдень 10-11°.Люди цього дня спостерігали за журавлями: якщо вони полетять, то на Покрову буде мороз, а ні, то зима буде пізньою. З цього часу можна чекати перші заморозки у повітрі нижче -2 градусів. У цей день може бути як дощова і холодна погода, так і ясна, сонячна.