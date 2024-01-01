Якою буде погода у Луцьку у понеділок, 30 вересня

Якою буде погода у Луцьку у понеділок, 30 вересня
У Луцьку сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Дощ, який розпочнеться у другій половині дня, посилиться ближче до вечора.

Про це повідомляє Sinoptik.

Вітер північний і північно-схдний 4-5,1 м/с. Температура вночі 8-10°, вдень 10-11°.

Народний прогноз погоди: Люди цього дня спостерігали за журавлями: якщо вони полетять, то на Покрову буде мороз, а ні, то зима буде пізньою. З цього часу можна чекати перші заморозки у повітрі нижче -2 градусів. У цей день може бути як дощова і холодна погода, так і ясна, сонячна.

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Теги: Волинь, погода, Луцьк
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