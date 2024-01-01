Відключення світла на Волині 30 вересня: повідомили про ситуацію в енергосистемі





"Завтра, у понеділок, заходи обмеження споживання не плануються", - ідеться в повідомленні НЕК, опублікованому в телеграм-каналі.



У відомстві додали, що за можливості, користуйтеся потужними електроприладами вдень - з 10:00 до 16:00.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У НЕК "Укренерго" інформували про ситуацію з електропостачанням користувачів на понеділок, 30 вересня."Завтра, у понеділок, заходи обмеження споживання не плануються", - ідеться в повідомленні НЕК, опублікованому в телеграм-каналі.У відомстві додали, що за можливості, користуйтеся потужними електроприладами вдень - з 10:00 до 16:00.

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