Відключення світла на Волині 30 вересня: повідомили про ситуацію в енергосистемі

Відключення світла на Волині 30 вересня: повідомили про ситуацію в енергосистемі
У НЕК "Укренерго" інформували про ситуацію з електропостачанням користувачів на понеділок, 30 вересня.

"Завтра, у понеділок, заходи обмеження споживання не плануються", - ідеться в повідомленні НЕК, опублікованому в телеграм-каналі.

У відомстві додали, що за можливості, користуйтеся потужними електроприладами вдень - з 10:00 до 16:00.

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Теги: відключення світла, Волинь, Укренерго
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