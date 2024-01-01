У лісі на Волині жінка за раз зібрала більше як 500 білих грибів





Світлинами неймовірного «улову» грибів поділилася Валентина Приходько у фейсбук-спільноті «Грибники Волині», передає



На Волині – в розпалі грибний сезон. Любителі тихого полювання активно вихваляються своїми «трофеями», часто дивуючи читачів грибних спільнот.



Вчора, 28 вересня, Валентині Приходько вдалося знайти у лісі в селі Стобихва на Камінь-Каширщині понад 500 білих грибів.



«Сьогоднішній улов. Хто вгадає скільки», – заінтригувала читачів жінка.



Припущень було чимало – всіх цікавила кількість знайдених красенів-грибів. Виявилося, що аж 506!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У лісі на Камінь-Каширщині зібрали більш як 500 білих грибів.Світлинами неймовірного «улову» грибів поділиласяу фейсбук-спільноті «Грибники Волині», передає "Конкурент" На Волині – в розпалі грибний сезон. Любителі тихого полювання активно вихваляються своїми «трофеями», часто дивуючи читачів грибних спільнот.Вчора, 28 вересня, Валентині Приходько вдалося знайти у лісі в селі Стобихва на Камінь-Каширщині понад 500 білих грибів.«Сьогоднішній улов. Хто вгадає скільки», – заінтригувала читачів жінка.Припущень було чимало – всіх цікавила кількість знайдених красенів-грибів. Виявилося, що аж 506!

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