У лісі на Волині жінка за раз зібрала більше як 500 білих грибів
Сьогодні, 22:14
У лісі на Камінь-Каширщині зібрали більш як 500 білих грибів.
Світлинами неймовірного «улову» грибів поділилася Валентина Приходько у фейсбук-спільноті «Грибники Волині», передає "Конкурент".
На Волині – в розпалі грибний сезон. Любителі тихого полювання активно вихваляються своїми «трофеями», часто дивуючи читачів грибних спільнот.
Вчора, 28 вересня, Валентині Приходько вдалося знайти у лісі в селі Стобихва на Камінь-Каширщині понад 500 білих грибів.
«Сьогоднішній улов. Хто вгадає скільки», – заінтригувала читачів жінка.
Припущень було чимало – всіх цікавила кількість знайдених красенів-грибів. Виявилося, що аж 506!
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Світлинами неймовірного «улову» грибів поділилася Валентина Приходько у фейсбук-спільноті «Грибники Волині», передає "Конкурент".
На Волині – в розпалі грибний сезон. Любителі тихого полювання активно вихваляються своїми «трофеями», часто дивуючи читачів грибних спільнот.
Вчора, 28 вересня, Валентині Приходько вдалося знайти у лісі в селі Стобихва на Камінь-Каширщині понад 500 білих грибів.
«Сьогоднішній улов. Хто вгадає скільки», – заінтригувала читачів жінка.
Припущень було чимало – всіх цікавила кількість знайдених красенів-грибів. Виявилося, що аж 506!
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