Під час пандемії переїхав у село та почав вирощувати малину: історія господаря з Волині

Владислав Михайлов три роки тому, коли почалась пандемія COVID-19, переїхав з міста до знайомих в село Веселе Луцького району. Йому наскільки сподобалося, що вирішив купити тут ділянку та розпочав вирощувати малину.



Як розповів



"Мені пощастило: в нас в селі є працьовиті гарні люди, але їх завжди треба заохочувати ціною. В мене принцип такий: буду платити трошки дорожче, але в мене будуть працювати кращі. При пікові

малини було на ділянці 8 людей", — каже господар.



Тетяна Чайка, яка працює на ягіднику перший рік, каже, що раніше їздила на роботу до Польщі, тепер може заробляти вдома.



"Не так важко, пристосовані возики, спина не болить", — розповідає жінка.



Зараз на ділянці Владислав Михайлов вирощує сім реманентних сортів малини. Це ті, які можуть родити із кінця літа аж до морозів, пояснює господар. Коли робітникам потрібна допомога сам долучається до процесу збору ягід.



"Літньої малини в мене немає, тому що там інший догляд і інші шкідники. В планах би хотілося, але я маю думати про те, як потім її продати. Літня малина може йти тільки на свіжий ринок", — каже чоловік.



Щоб отримати солодкий смак малини та великі ягоди, потрібно постійно підживлювати та проріджувати насадження, каже Владислав Михайлов. Щоб не використовувати мінеральні добрива, на ділянці облаштував компостери. Зараз їх три, загальний їх об’єм — 70 кубометрів. Господар розповів, що планує розширити органічне господарство, завести гусей, щоб ті їли траву у міжряддях.



"Таке ноу-хау ми придумали, оскільки на покос трави в міжряддях виходить багато часу і грошей, то ми вирішили поєднати розведення гусей, тому що вони випасаються і з’їдають всю цю рослинність", — говорить чоловік.



Наступного року, каже господар, збільшуватиме кількість сортів пізньої малини та продовжить роботу над сертифікацією органічного виробництва. Цього року чоловік очікує хороший врожай, збір ягід триватиме до перших заморозків.



Загалом на Волині малинники займають 130 га площ, говорить провідна спеціалістка департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації Ольга Матвійчук. Додає: цього року очікується врожайність малини 10-12 тонн/га.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! три роки тому, коли почалась пандемія COVID-19, переїхав з міста до знайомих в село Веселе Луцького району. Йому наскільки сподобалося, що вирішив купити тут ділянку та розпочав вирощувати малину.Як розповів Суспільному чоловік, розпочинав агробізнес на 5 сотках, нині малиною засаджені пів гектара. Вирощує осінню малину за принципами органічного виробництва, під час війни почав працевлаштовувати робітників на сезонні роботи, зараз односельчани приходять на збір врожаю."Мені пощастило: в нас в селі є працьовиті гарні люди, але їх завжди треба заохочувати ціною. В мене принцип такий: буду платити трошки дорожче, але в мене будуть працювати кращі. При піковімалини було на ділянці 8 людей", — каже господар., яка працює на ягіднику перший рік, каже, що раніше їздила на роботу до Польщі, тепер може заробляти вдома."Не так важко, пристосовані возики, спина не болить", — розповідає жінка.Зараз на ділянці Владислав Михайлов вирощує сім реманентних сортів малини. Це ті, які можуть родити із кінця літа аж до морозів, пояснює господар. Коли робітникам потрібна допомога сам долучається до процесу збору ягід."Літньої малини в мене немає, тому що там інший догляд і інші шкідники. В планах би хотілося, але я маю думати про те, як потім її продати. Літня малина може йти тільки на свіжий ринок", — каже чоловік.Щоб отримати солодкий смак малини та великі ягоди, потрібно постійно підживлювати та проріджувати насадження, каже Владислав Михайлов. Щоб не використовувати мінеральні добрива, на ділянці облаштував компостери. Зараз їх три, загальний їх об’єм — 70 кубометрів. Господар розповів, що планує розширити органічне господарство, завести гусей, щоб ті їли траву у міжряддях."Таке ноу-хау ми придумали, оскільки на покос трави в міжряддях виходить багато часу і грошей, то ми вирішили поєднати розведення гусей, тому що вони випасаються і з’їдають всю цю рослинність", — говорить чоловік.Наступного року, каже господар, збільшуватиме кількість сортів пізньої малини та продовжить роботу над сертифікацією органічного виробництва. Цього року чоловік очікує хороший врожай, збір ягід триватиме до перших заморозків.Загалом на Волині малинники займають 130 га площ, говорить провідна спеціалістка департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації. Додає: цього року очікується врожайність малини 10-12 тонн/га.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію