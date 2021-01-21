У Луцьку з третього поверху випав голий чоловік





Про це



Зі слів свідків, з вікна третього поверху багатоповерхівки випав голий чоловік.



У Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф зазначили, що на місці працювали медики швидкої. Вони виявили, що постраждалий перебуває в стані неадекватного збудження.



За допомогою поліції чоловіка зафіксували на ношах та госпіталізували в лікарню з діагнозом політравма.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Інцидент стався у Луцьку близько 16 години на бульварі Івана Газюка (колишня вулиця Дружби Народів).Про це пишуть Волинські новини.Зі слів свідків, з вікна третього поверху багатоповерхівки випав голий чоловік.У Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф зазначили, що на місці працювали медики швидкої. Вони виявили, що постраждалий перебуває в стані неадекватного збудження.За допомогою поліції чоловіка зафіксували на ношах та госпіталізували в лікарню з діагнозом політравма.

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