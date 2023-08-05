Волинь посіла третє місце в Україні за результатами НМТ





Відповідний рейтинг опублікували на сайті освітнього ресурсу "Освіта.ua". Там зазначили, що бали кожної області були розраховані на підставі середнього значення балів НМТ, отриманих випускниками шкіл кожної області, - пише



Перше місце рейтингу посіла Львівська область із середнім балом 141,86, на другому — Херсонська (138,13 балів).



За даними освітнього ресурсу, середній бал учасників НМТ-2024 на Волині склав 138,12 балів.



Що відомо про НМТ 2024 на Волині

Основна сесія Національного мультипредметного тесту тривала з 18 травня до 21 червня. На тестування було зареєстровано майже 11 тисяч учасників — це на тисячу більше, ніж торік, розповіла Суспільному завідувачка відділу ЗНО і моніторингових досліджень Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти Алла Корнейко. До НМТ було залучено майже півтисячі педагогів.



За результатами тестування троє волинян набрали по 600 із максимальних 800 балів з 4 предметів. Найбільше 200-бальних результатів волиняни мають з таких предметів: математика (35 учасників), українська мова (28 учасників) та англійська мова (23 учасники).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинь посіла третє місце у рейтингу областей за результатами Національного мультипредметного тестування (НМТ) 2024 року.Відповідний рейтинг опублікували на сайті освітнього ресурсу "Освіта.ua". Там зазначили, що бали кожної області були розраховані на підставі середнього значення балів НМТ, отриманих випускниками шкіл кожної області, - пише Суспільне. Перше місце рейтингу посіла Львівська область із середнім балом 141,86, на другому — Херсонська (138,13 балів).За даними освітнього ресурсу, середній бал учасників НМТ-2024 на Волині склав 138,12 балів.Що відомо про НМТ 2024 на ВолиніОсновна сесія Національного мультипредметного тесту тривала з 18 травня до 21 червня. На тестування було зареєстровано майже 11 тисяч учасників — це на тисячу більше, ніж торік, розповіла Суспільному завідувачка відділу ЗНО і моніторингових досліджень Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти Алла Корнейко. До НМТ було залучено майже півтисячі педагогів.За результатами тестування троє волинян набрали по 600 із максимальних 800 балів з 4 предметів. Найбільше 200-бальних результатів волиняни мають з таких предметів: математика (35 учасників), українська мова (28 учасників) та англійська мова (23 учасники).

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