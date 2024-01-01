Гостинний двір Прайзлерів у Луцьку чи готель: що буде з історичною пам'яткою

Гостинний двір або Будинок Прайзлерів — пам’ятка архітектури місцевого значення 19 — початку 20 століть, що розташована у старій частині Луцька на вулиці Кафедральна, 4. Історична пам’ятка майже рік фігурує у судових справах.Про церозповів голова громадської організації "Семиярусна гора". З його слів, задля збереження Гостинного двору громадські активісти проводять мирні акції.Гостинний двір Прайзлерів перейшов у державно-приватне партнерство на 32 роки для реалізації проєкту "Реставрація з пристосуванням і управлінням нежитловим приміщенням, що розташоване за адресою вулиця Кафедральна, 4 у місті Луцьку". За це у грудні 2023 року проголосували депутати Луцької міськради, розповів Суспільному директор департаменту економічної політики Луцької міськрадиПосадовець зазначив: це був найбільш вигідний варіант, адже об'єкт знаходився в аварійному стані, що підтверджено документально, і виникла необхідність відреставрувати цю будівлю. З його слів, проєкт державно-приватного партнерства не передбачає бюджетних витрат."Найбільш вигідним варіантом було не вкладання грошей з бюджету, не здавання його в оренду, бо в першому випадку це дуже дорого, в іншому випадку це дуже дешево, а оренда була б мінімальна — в рік до 20 тисяч гривень. Саме у формі державного приватного партнерства полягає в тому, що об'єкт надається приватному партнеру, який за свої кошти його реставрує, використовує, а потім повертає назад у комунальну власність", — сказав Борис Смаль.Участь у конкурсі в рамках такого партнерства на реставрацію Гостинного двору на Кафедральній, 4 взяв один учасник — корпорація "Любарт ЛТД та Рібас Хотелс Груп", що і став переможцем.Зі слів Бориса Смаля, відповідно до рішення міської ради процес реставрації, який є довготривалим, уже стартував."Там передбачені експертизи, оцінка цього об'єкту, ряд договорів, в тому числі охоронний договір, були зняті проби зі стін на предмет їх історичної цінності, щоб реставрація відбулася саме як реставрація, а якесь нове будівництво", — сказав посадовець.Луцький міськрайонний суд 23 вересня частково задовольнив скаргу керівника молодіжної громадської організації "Семиярусна гора" Любомира Дмитришина. Він розповів Суспільному, що позивався до суду, бо у Луцькій окружній прокуратурі не розглядали його скаргу на недотримання розумних строків слідчими у кримінальному провадженні щодо здійснення незаконних, зі слів самого Любомира Дмитришина, будівельних робіт у приміщенні пам’ятки архітектури місцевого значення.Керівник громадської організації зазначив: активісти прагнуть, аби поліція оголосила підозру тим, хто здійснював будівельні роботи, та визначила терміни, у які має завершитися досудове розслідування.Любомир Дмитришин повідомив, що 29 лютого 2024 року він побачив, що на території пам’ятки архітектури здійснювалися без належних дозволів, на його думку, будівельні роботи, тож звернувся до поліції. З його слів, у поліції не хотіли реєструвати заяву, і тільки після рішення Луцького міськрайонного суду 10 травня правоохоронці внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.Прокурорзазначила, що представник громадської організації не мав права звертатися у прокуратуру щодо недотримання розумних строків слідчою Луцького райуправління поліції і прокурором."Відповідно до ст. 308 КПК України оскарження дотримання розумних строків таку скаргу може подавати підозрюваний, обвинувачений… права чи законні інтереси обмежуються під час досудового розслідування. В даному випадку ви не є суб’єкт і ви не є особою, права і законні інтереси чиї обмежуються під час досудового розслідування", — сказала прокурорка.Світлана Недумова просила суд відмовити заявнику у задоволенні даної скарги. У підсумку суддя Ярослав Артиш зобов'язав прокурора вищого рівня Луцької окружної прокуратури розглянути скаргу керівника ГО "Семиярусна гора" Любомира Дмитришина на недотримання розумних строків під час досудового розслідування у кримінальному провадженні.Суспільне телефоном зв’язалося із представником приватного партнера — "Любарт ЛТД та Рібас Хотелс Груп" — Михайлом Кравчуком, аби він роз’яснив, що саме зроблено уже в Гостинному дворі Прайзлерів і що буде у результаті в цьому історичному місці. Журналістам Суспільному він повідомив, що спілкуватися не хоче.Перелік робіт по будинку Прайзлерів прописані в спільному з міськрадою договорі, розповів директор департаменту економічної політики Луцької міськради Борис Смаль. З його слів, у відреставрованому приміщенні приватний партнер планує облаштувати готель і заклад харчування."Буде заробляти гроші, тому йому вигідно. Міська рада збереже об'єкт і забере його в кінці закінчення терміну у комунальну власність. Міська рада заробить зараз на цьому етапі мінімум 50 мільйонів, тому що не потратить їх на реставрацію. Станом на сьогодні з бюджету не потрачена жодна копійка і не буде до кінця реалізації цього проєкту", — розповів Борис Смаль.Голова громадської організації"Семиярусна гора" Любомир Дмитришин вважає, що це державно-приватне партнерство призведе до втрати доступу громади до будівлі та двору. Він розповів, що Гостинний двір розташований в історичній частині міста, і тут розташована прилегла територія, яка могла б слугувати вуличною зоною і громадським простором."Ця ділянка безпосередньо і власники, орендарі цієї ділянки пов'язані з орендарями двох інших ділянок, поруч тут у Старому місті на Кафедральній, 13 Драгоманова, 15. Всі вони безпосередньо є пов'язані із бізнес-імперією Ігоря Палиці. Можна вбачати в цьому неправомірну конкуренцію, скільки міська рада надає ділянки в "Старому місті" в оренду наперед визначеним особам", — розповів активіст.Директор міського департаменту економічної політики міськради Борис Смаль зазначив, що зараз на вулиці Кафедральна, 4 приватний партнер не здійснює ніяких будівельних робіт.Начальник відділу охорони культурної спадщини міськрадирозповів Суспільному, що Гостинний двір належить до об’єктів культурної спадщини. З його слів, велика цінність Гостинного двору в тому, що комплекс Прайзлера попри історичні втрати зберігся в доброму стані."Це будинок чехів. Був такий Володимир Прайзлер, його родина. Він збудував тут готель, заїжджий двір з рестораном і з приміщенням залу для зібрань чеської громади. В давній час в Луцьку було багато національностей, вони гуртувалися у свої громади зареєстровані і чеська громада трошки збиралася тут, в цьому приміщенні. А водночас в цьому приміщенні був і готель Прайзлера і ресторан", — сказав посадовець.Будь-які роботи в будівлі на Кафедральній, 4, зазначив Олександр Котис, можуть відбуватися лише з дозволами. Приватний партнер "Любарт ЛТД та Рібас Хотелс Груп" уклав із відділом охоронний договір."Ще тут не проводилися ніякі будівельні роботи, тому говорити про порушення рано. Як такої діяльності тут не ведеться. Були дослідники, які відчищали штукатурку, дивилися, шукали попередні шари на предмет наявності розписів, малюнків, будь-чого цінного, що можна було б зафіксувати і зберегти", — каже посадовець.Зі слів голови громадської організації Любомира Дмитришина порушення від партнерів, на його думку, були. З його слів, підготовчі будівельні роботи почали проводити в Гостинному дворі ще наприкінці грудня 2023 року."Документів, дозволів, ордерів на проведення таких робіт не було. Він ще тільки написавши договори з державного природного партнерства, навіть ще не отримавши оренду ці земельні ділянки, поставив свої риштування і в нас є фотофіксація цього, як це відбувалося ще 29 грудня.Суспільне звернулося за коментарем до поліції області та надіслало інформаційний запит щодо досудового розслідування справи про будівельні роботи у Гостинному дворі Прайзлерів. Відповідь упродовж цього тижня ми не отримали. Суспільне опублікує отриману інформацію згодом.