Ексгравець «Волині» без свого відома отримав громадянство Молдови

Олександр Кучеренко розповів, як без власного відома отримав громадянство Молдови під час виступів у місцевій першості.



Про це футболіст розповів у інтерв'ю виданню



У 2011 році півзахисник Олександр Кучеренко перебрався до чемпіонату Молдови, підписавши контракт з Ністру (Отач), за який виступав до 2013-го.



Якраз в той час українець отримав молдавський паспорт, аби не вважатися легіонером, хоча і сам не знав про це.



Кучеренко розповів, що саме тодішній президент "Ністру" Василь Трагира зробив йому громадянство Молдови.



«Вже покійний президент Ністру не мав грошей на те, аби заявляти легіонерів. За правилами, якщо іноземець вперше заїжджає в країну, то треба заплатити за нього три чи чотири тисячі доларів. І президент, оскільки працював в мерії, зробив мені молдавський паспорт. Я лише через три місяці дізнався, що не граю як українець», - каже колишній "хрестоносець".



Олександр зізнався, що йому не сподобався цей вчинок президента.



«Я пішов до нього та сказав: «Так не годиться. Або робіть все як належить, або я поїду додому». Він почав мене довго переконувати. Казав: «Ти ще молодий, все добре буде, будеш в збірній грати, ми тебе в хороший клуб продамо…». Намалював мені такі перспективи, і я піддався», - пригадує Олександр.



За два роки після початку виступів за Ністру та отримання нового паспорта Кучеренко зіграв один поєдинок за юнацьку збірну Молдови (U-19).



«Мене й до національної викликали на товариські поєдинки, але я не дебютував. Я тоді отримав й хорошу пропозицію від Мілсамі, але президент мене не відпустив. Хоча клуб був дуже бідним, і там вісім місяців не було підтримки по зарплаті, я відпрацював свій контракт до кінця», - розповів півзахисник.



Ексхавбек "Ністру" розповів, як історія з отриманням молдавського паспорта сплила нагору. На той момент Олександр виступав за кишинівський "Веріс" (2014).



«В клубі був один селекціонер-агент, який мутив гроші. Президент виділяв йому бюджет на певні підводні ігри, грубо кажучи (роботу із суддями). Проте цей агент брав собі гроші, і клубу ніхто не допомагав зі сторони. Тренер про це дізнався й сказав президенту. Цього дивака прибрали. Він образився й заявив, що зробить усе, аби тренеру та мені, оскільки я прийшов в клуб разом з ним, нашкодити. Він мав своїх людей в прокуратурі, почав копати, і історія сплила», - каже півзахисник.



Кучеренко зізнався, що його викликали до правоохоронних органів, після чого відсторонили від участі в турнірах під егідою Федерації футболу Молдови. Також Олександр розповів, чи має наразі при собі молдавський паспорт: «З собою в мене його немає. Він так і залишився у Молдові».



Після молдавського періоду кар'єри півзахисник повернувся до України, де виступав за Зірку, Інгулець, Волинь та Верес.

Влітку 2024 року 32-річний хавбек став гравцем узбецького Металурга (Бекабад).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Колишній півзахисник луцької "Волині" та низки українських клубіврозповів, як без власного відома отримав громадянство Молдови під час виступів у місцевій першості.Про це футболіст розповів у інтерв'ю виданню "Український футбол". У 2011 році півзахисник Олександр Кучеренко перебрався до чемпіонату Молдови, підписавши контракт з Ністру (Отач), за який виступав до 2013-го.Якраз в той час українець отримав молдавський паспорт, аби не вважатися легіонером, хоча і сам не знав про це.Кучеренко розповів, що саме тодішній президент "Ністру"зробив йому громадянство Молдови.«Вже покійний президент Ністру не мав грошей на те, аби заявляти легіонерів. За правилами, якщо іноземець вперше заїжджає в країну, то треба заплатити за нього три чи чотири тисячі доларів. І президент, оскільки працював в мерії, зробив мені молдавський паспорт. Я лише через три місяці дізнався, що не граю як українець», - каже колишній "хрестоносець".Олександр зізнався, що йому не сподобався цей вчинок президента.«Я пішов до нього та сказав: «Так не годиться. Або робіть все як належить, або я поїду додому». Він почав мене довго переконувати. Казав: «Ти ще молодий, все добре буде, будеш в збірній грати, ми тебе в хороший клуб продамо…». Намалював мені такі перспективи, і я піддався», - пригадує Олександр.За два роки після початку виступів за Ністру та отримання нового паспорта Кучеренко зіграв один поєдинок за юнацьку збірну Молдови (U-19).«Мене й до національної викликали на товариські поєдинки, але я не дебютував. Я тоді отримав й хорошу пропозицію від Мілсамі, але президент мене не відпустив. Хоча клуб був дуже бідним, і там вісім місяців не було підтримки по зарплаті, я відпрацював свій контракт до кінця», - розповів півзахисник.Ексхавбек "Ністру" розповів, як історія з отриманням молдавського паспорта сплила нагору. На той момент Олександр виступав за кишинівський "Веріс" (2014).«В клубі був один селекціонер-агент, який мутив гроші. Президент виділяв йому бюджет на певні підводні ігри, грубо кажучи (роботу із суддями). Проте цей агент брав собі гроші, і клубу ніхто не допомагав зі сторони. Тренер про це дізнався й сказав президенту. Цього дивака прибрали. Він образився й заявив, що зробить усе, аби тренеру та мені, оскільки я прийшов в клуб разом з ним, нашкодити. Він мав своїх людей в прокуратурі, почав копати, і історія сплила», - каже півзахисник.Кучеренко зізнався, що його викликали до правоохоронних органів, після чого відсторонили від участі в турнірах під егідою Федерації футболу Молдови. Також Олександр розповів, чи має наразі при собі молдавський паспорт: «З собою в мене його немає. Він так і залишився у Молдові».Після молдавського періоду кар'єри півзахисник повернувся до України, де виступав за Зірку, Інгулець, Волинь та Верес.Влітку 2024 року 32-річний хавбек став гравцем узбецького Металурга (Бекабад).

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