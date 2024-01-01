На відновлення зруйнованої росією багатоповерхівки у Луцьку треба понад 3 мільйони

Унаслідок ворожої атакиСтаном на сьогодні, розроблено проектно-кошторисну документацію, відповідно до якої вартість аварійно-відновлювальних робіт становить 3 227 230 гривень.Про це повідомили у Луцькій міській раді.Зараз ця документація проходить експертизу, після якої одразу буде оголошено тендер на визначення підрядної організації для виконання аварійно-відновлювальних робіт. Після визначення підрядника розпочнуться відновлювальні роботи.Уже здійснюється монтаж металопластикових вікон у пошкоджених будинках.Окремі мешканці виявили бажання встановити їх власним коштом і, після надання підтверджуючих документів, з міського бюджету буде виплачено відшкодування. Також сьогодні завезено вікна в межах допомоги американських партнерів Global Empowerment Mission Ukraine (GEM). Решту - буде встановлено за кошти міського бюджету.