На відновлення зруйнованої росією багатоповерхівки у Луцьку треба понад 3 мільйони
Сьогодні, 08:25
Унаслідок ворожої атаки 26 серпня цього року у нашому місті було пошкоджено багатоквартирний житловий будинок на проспекті Відродження, 18. Станом на сьогодні, розроблено проектно-кошторисну документацію, відповідно до якої вартість аварійно-відновлювальних робіт становить 3 227 230 гривень.
Про це повідомили у Луцькій міській раді.
Зараз ця документація проходить експертизу, після якої одразу буде оголошено тендер на визначення підрядної організації для виконання аварійно-відновлювальних робіт. Після визначення підрядника розпочнуться відновлювальні роботи.
Уже здійснюється монтаж металопластикових вікон у пошкоджених будинках.
Окремі мешканці виявили бажання встановити їх власним коштом і, після надання підтверджуючих документів, з міського бюджету буде виплачено відшкодування. Також сьогодні завезено вікна в межах допомоги американських партнерів Global Empowerment Mission Ukraine (GEM). Решту - буде встановлено за кошти міського бюджету.
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Про це повідомили у Луцькій міській раді.
Зараз ця документація проходить експертизу, після якої одразу буде оголошено тендер на визначення підрядної організації для виконання аварійно-відновлювальних робіт. Після визначення підрядника розпочнуться відновлювальні роботи.
Уже здійснюється монтаж металопластикових вікон у пошкоджених будинках.
Окремі мешканці виявили бажання встановити їх власним коштом і, після надання підтверджуючих документів, з міського бюджету буде виплачено відшкодування. Також сьогодні завезено вікна в межах допомоги американських партнерів Global Empowerment Mission Ukraine (GEM). Решту - буде встановлено за кошти міського бюджету.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Після падіння шахеда у двох луцьких будинках три тижні немає газу
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