На відновлення зруйнованої росією багатоповерхівки у Луцьку треба понад 3 мільйони

На відновлення зруйнованої росією багатоповерхівки у Луцьку треба понад 3 мільйони
Унаслідок ворожої атаки 26 серпня цього року у нашому місті було пошкоджено багатоквартирний житловий будинок на проспекті Відродження, 18. Станом на сьогодні, розроблено проектно-кошторисну документацію, відповідно до якої вартість аварійно-відновлювальних робіт становить 3 227 230 гривень.

Про це повідомили у Луцькій міській раді.

Зараз ця документація проходить експертизу, після якої одразу буде оголошено тендер на визначення підрядної організації для виконання аварійно-відновлювальних робіт. Після визначення підрядника розпочнуться відновлювальні роботи.

Уже здійснюється монтаж металопластикових вікон у пошкоджених будинках.

Окремі мешканці виявили бажання встановити їх власним коштом і, після надання підтверджуючих документів, з міського бюджету буде виплачено відшкодування. Також сьогодні завезено вікна в межах допомоги американських партнерів Global Empowerment Mission Ukraine (GEM). Решту - буде встановлено за кошти міського бюджету.

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Теги: Луцьк, війна, багатоповерхівка
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