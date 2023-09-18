Міністр оборони Умєров звільнив чотирьох заступників

Міністр оборони Умєров звільнив чотирьох заступників
Міністр оборони України Рустем Умєров звільнив чотирьох своїх заступників.

Про це пише LB.ua.

"Я підписав подання до КМУ про звільнення заступників міністра оборони — Станіслава Гайдера (переходить на посаду керівника Офісу міністра), Олександра Сергія, Юрія Джигира, Людмили Дараган (державного секретаря)", – написав він.

Також додав, що про нові призначення, включно із заступниками міністра, повідомить окремо.

За словами міністра, система Міністерства оборони України – Збройні сили, ГУР та ДССТ — під час воєнного стану є закритим периметром.Це означає, що всі процеси всередині мають бути чіткими та контрольованими.

"Будь-які зовнішні чи внутрішні спроби вплинути на них – неприпустимі. У цьому контексті проводяться і кадрові зміни", – додав Умєров.

Свої посади зберегли перший заступник Іван Гаврилюк, заступники Дмитро Кліменков, Катерина Чорногоренко (заступниця з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації), Олександр Балануца (з питань євроінтеграції), бригадний генерал Анатолій Клочко.

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Теги: Умєров, заступники, звільнення
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