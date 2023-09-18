Міністр оборони Умєров звільнив чотирьох заступників

Рустем Умєров звільнив чотирьох своїх заступників.



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"Я підписав подання до КМУ про звільнення заступників міністра оборони — Станіслава Гайдера (переходить на посаду керівника Офісу міністра), Олександра Сергія, Юрія Джигира, Людмили Дараган (державного секретаря)", – написав він.



Також додав, що про нові призначення, включно із заступниками міністра, повідомить окремо.



За словами міністра, система Міністерства оборони України – Збройні сили, ГУР та ДССТ — під час воєнного стану є закритим периметром.Це означає, що всі процеси всередині мають бути чіткими та контрольованими.



"Будь-які зовнішні чи внутрішні спроби вплинути на них – неприпустимі. У цьому контексті проводяться і кадрові зміни", – додав Умєров.



Свої посади зберегли перший заступник Іван Гаврилюк, заступники Дмитро Кліменков, Катерина Чорногоренко (заступниця з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації), Олександр Балануца (з питань євроінтеграції), бригадний генерал Анатолій Клочко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністр оборони Українизвільнив чотирьох своїх заступників.Про це пише LB.ua "Я підписав подання до КМУ про звільнення заступників міністра оборони —(переходить на посаду керівника Офісу міністра),(державного секретаря)", – написав він.Також додав, що про нові призначення, включно із заступниками міністра, повідомить окремо.За словами міністра, система Міністерства оборони України – Збройні сили, ГУР та ДССТ — під час воєнного стану є закритим периметром.Це означає, що всі процеси всередині мають бути чіткими та контрольованими."Будь-які зовнішні чи внутрішні спроби вплинути на них – неприпустимі. У цьому контексті проводяться і кадрові зміни", – додав Умєров.Свої посади зберегли перший заступник Іван Гаврилюк, заступники Дмитро Кліменков, Катерина Чорногоренко (заступниця з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації), Олександр Балануца (з питань євроінтеграції), бригадний генерал Анатолій Клочко.

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