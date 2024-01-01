Лукашенко розповів МАГАТЕ, що «не розуміє», чому Україна боїться захоплення ЧАЕС росією та Білоруссю

Лукашенко розповів МАГАТЕ, що «не розуміє», чому Україна боїться захоплення ЧАЕС росією та Білоруссю
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко на зустрічі з представниками Міжнародного агентства з атомної енергії заявив, що Україна нібито поширює інформацію про те, що Чорнобильську атомну електростанцію хочуть захопити росія та Білорусь.

Слова самопроголошеного лідера Білорусі передає пропагандистська агенція Sputnik, пише Громадське.

Лукашенко також заявив, що не розуміє, чому Україна «поширює такі фейки». Він наголосив, що на такі авантюри ніхто «не кидатиметься», а Білорусь, за його словами, «і так натерпілася» від вибуху Чорнобильської АЕС у 1986 році, через що досі долає наслідки катастрофи.

Про буцімто наміри захопити Чорнобильську АЕС Лукашенко заявив: «Немає такої необхідності ні з боку Білорусі, і, повірте мені, з боку росії також не було і ніколи не буде».

Зазначимо, що після початку повномасштабного вторгнення Чорнобильська АЕС була під контролем російських військ понад місяць — з 24 лютого до 31 березня 2022 року, коли війська покинули майданчик ЧАЕС. Увесь цей час усі об’єкти ДСП «Чорнобильська АЕС» та об’єкти, розташовані в Зоні відчуження, перебували під контролем військових рф.

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Теги: Росія, Україна, війна, Білорусь
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