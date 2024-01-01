У Курскій області загинув Герой з Луцька Іван Герасимчук

Іван Герасимчук.



Про це Ігор Поліщук.



Лучанин Герасимчук Іван Миколайович, 09.09.1998 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду навідника 1 аеромобільного відділення 3 аеромобільного взводу 2 аеромобільної роти аеромобільного батальйону.



Солдат Герасимчук Іван Миколайович загинув 29.09.2024 року на Курському напрямку російської федерації під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Курській області загинув Герой з ЛуцькаПро це повідомив міський голова ЛуцькаЛучанин Герасимчук Іван Миколайович, 09.09.1998 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду навідника 1 аеромобільного відділення 3 аеромобільного взводу 2 аеромобільної роти аеромобільного батальйону.Солдат Герасимчук Іван Миколайович загинув 29.09.2024 року на Курському напрямку російської федерації під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію