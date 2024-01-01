У Курскій області загинув Герой з Луцька Іван Герасимчук
Сьогодні, 15:44
У Курській області загинув Герой з Луцька Іван Герасимчук.
Про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.
Лучанин Герасимчук Іван Миколайович, 09.09.1998 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду навідника 1 аеромобільного відділення 3 аеромобільного взводу 2 аеромобільної роти аеромобільного батальйону.
Солдат Герасимчук Іван Миколайович загинув 29.09.2024 року на Курському напрямку російської федерації під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.
Лучанин Герасимчук Іван Миколайович, 09.09.1998 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду навідника 1 аеромобільного відділення 3 аеромобільного взводу 2 аеромобільної роти аеромобільного батальйону.
Солдат Герасимчук Іван Миколайович загинув 29.09.2024 року на Курському напрямку російської федерації під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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