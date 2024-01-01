Росія готується відправити на війну проти України десятки тисяч підсудних, — ЗМІ

Росія готується відправити на війну проти України десятки тисяч підсудних, — ЗМІ
У росії ухвалили законопроєкт, який дає змогу відправляти на війну проти України підсудних. Йдеться про близько 24 тисячі людей.

Про це повідомляє видання «Важные истории» з посиланням на власні джерела, пише Громадське.

Раніше в росії могли відправляти на війну лише засуджених або тих, хто перебуває під слідством. Тепер же це поширюється і на підсудних.

Видання посилається на дані Міноборони й вказує, що йдеться про 40% із приблизно 60 тисяч підсудних, що становить 24 тисячі людей.

Як розповіли журналістам адвокати, хоча закон ще не підписав лідер росії володимир путін, у російських СІЗО вже почали готуватися до того, щоб «зірвати з ланцюга підсудних».

Повідомляється, що з кожного СІЗО можуть забрати на війну близько 100 підсудних. У росії працюють 210 ізоляторів, тож на війну в Україну можуть потрапити понад 20 тисяч осіб.

Один з адвокатів повідомив виданню, що ув'язненим посилюють умови утримання, щоб змусити їх підписати контракт. Крім того, слідчих і оперативників преміюватимуть, якщо вони переконають людину укласти контракт.

Нагадаємо, у вересні 2022 року російський лідер оголосив часткову мобілізацію у рф. За словами тодішнього міністра оборони росії сергія шойгу, загалом під час часткової мобілізації планували призвати 300 тисяч резервістів.

А нещодавно путін підписав указ, яким збільшив штатну чисельність російських збройних сил на 179 тисяч — до 2 мільйонів 389 тисяч людей.

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Теги: Росія, Україна, війна
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