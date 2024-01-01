Росія готується відправити на війну проти України десятки тисяч підсудних, — ЗМІ





Про це повідомляє видання «Важные истории» з посиланням на власні джерела, пише



Раніше в росії могли відправляти на війну лише засуджених або тих, хто перебуває під слідством. Тепер же це поширюється і на підсудних.



Видання посилається на дані Міноборони й вказує, що йдеться про 40% із приблизно 60 тисяч підсудних, що становить 24 тисячі людей.



Як розповіли журналістам адвокати, хоча закон ще не підписав лідер росії володимир путін, у російських СІЗО вже почали готуватися до того, щоб «зірвати з ланцюга підсудних».



Повідомляється, що з кожного СІЗО можуть забрати на війну близько 100 підсудних. У росії працюють 210 ізоляторів, тож на війну в Україну можуть потрапити понад 20 тисяч осіб.



Один з адвокатів повідомив виданню, що ув'язненим посилюють умови утримання, щоб змусити їх підписати контракт. Крім того, слідчих і оперативників преміюватимуть, якщо вони переконають людину укласти контракт.



Нагадаємо, у вересні 2022 року російський лідер оголосив часткову мобілізацію у рф. За словами тодішнього міністра оборони росії сергія шойгу, загалом під час часткової мобілізації планували призвати 300 тисяч резервістів.



А нещодавно путін підписав указ, яким збільшив штатну чисельність російських збройних сил на 179 тисяч — до 2 мільйонів 389 тисяч людей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У росії ухвалили законопроєкт, який дає змогу відправляти на війну проти України підсудних. Йдеться про близько 24 тисячі людей.Про це повідомляє видання «Важные истории» з посиланням на власні джерела, пише Громадське Раніше в росії могли відправляти на війну лише засуджених або тих, хто перебуває під слідством. Тепер же це поширюється і на підсудних.Видання посилається на дані Міноборони й вказує, що йдеться про 40% із приблизно 60 тисяч підсудних, що становить 24 тисячі людей.Як розповіли журналістам адвокати, хоча закон ще не підписав лідер росії володимир путін, у російських СІЗО вже почали готуватися до того, щоб «зірвати з ланцюга підсудних».Повідомляється, що з кожного СІЗО можуть забрати на війну близько 100 підсудних. У росії працюють 210 ізоляторів, тож на війну в Україну можуть потрапити понад 20 тисяч осіб.Один з адвокатів повідомив виданню, що ув'язненим посилюють умови утримання, щоб змусити їх підписати контракт. Крім того, слідчих і оперативників преміюватимуть, якщо вони переконають людину укласти контракт.Нагадаємо, у вересні 2022 року російський лідер оголосив часткову мобілізацію у рф. За словами тодішнього міністра оборони росії сергія шойгу, загалом під час часткової мобілізації планували призвати 300 тисяч резервістів.А нещодавно путін підписав указ, яким збільшив штатну чисельність російських збройних сил на 179 тисяч — до 2 мільйонів 389 тисяч людей.

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