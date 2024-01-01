У Луцьку не всі водії зупинились під час хвилини мовчання

У Луцьку не всі водії зупинились під час хвилини мовчання
1 жовтня була оголошена загальнонаціональна хвилина мовчання в пам’ять про тих, хто загинув у війні. Утім, дотрималися тиші не всі й не всюди.

Напередодні дня захисників і захисниць у Луцьку анонсували, що для вшанування подвигу воїнів, які віддали свої життя за Україну, з 8:58 до 9:03 має зупинитися транспорт.

Вранці 1 жовтня працівники редакції misto.media близько 9:00 були у різних локаціях і по дорозі на роботу зафільмували місто в цей момент. Спостерігали, як частково зупинились тролейбуси, маршрутки, приватні авто. Але це не було масовим явищем. Рух повністю зупинився лише на перекритому проспекті Волі. А на інших вулицях не рухався хіба громадський транспорт.

Представник підприємця, що обслуговує маршрут № 28, зазначив, що вони напередодні отримали телеграму про хвилину мовчання. Запевняє: їхні працівники у визначений час призупинили рух. Представник ТзОВ «Бест Ленад Груп» Павло Філіпчук переконує, що водії зупинялись і на маршрутах № 2, 3, 9, 10, 11, 12, 24, 32.

Ініціативу щодо зупинки громадського транспорту підтримали в інших містах України. Так, цього ранку під час хвилини мовчання зупинився громадський транспорт у Львові, Києві (частково), Харкові та інших містах.

В Україні анонсували таку акцію незадовго до 1 жовтня. На офіційній сторінці Президента України Володимира Зеленського це повідомлення з’явилося 21 вересня. Розпорядження Луцького міського голови про акцію датоване 27 вересня. А публічно проведення цієї хвилини пам’яті на сайті Луцької міськради окремо не анонсували.

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Теги: Хвилина мовчання, Луцьк, порушники
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