Сонячне затемнення 2 жовтня 2024 року: в NASA розповіли, чи воно вплине на здоров'я людей





Існує надто багато міфів про те, як сонячне затемнення впливає на людський організм, здоров'я, психіку, емоційний стан тощо. В Мережі навіть можна зустріти теорію, що це природне явище отруює будь-яку їжу, що була приготовлена під час цієї події. Можете бути спокійними, адже в NASA кажуть, що це неправда, передає



Згідно з повідомленням NASA, існує помилкова думка, що шкідливі сонячні промені виробляють радіацію, яка може "зашкодити" продуктам. В агентстві пояснюють, що будь-яка їжа, яка була приготовлена під час сонячного затемнення є абсолютно безпечною.



Протягом багатьох років створювалися й інші міфи, накшталт того, що "вагітним не можна споглядати сонячне затемнення" чи "близький до сонячного затемнення день народження є поганою ознакою". Організація впевнена, що люди можуть не хвилюватися про своє здоров'я.



Однак, кажуть в NASA, через велику кількість теорій та думок у деяких людей спостерігається так звана "хвороба затемнення". Ближче до події дехто може відчувати тривогу чи стрес. Це цілком нормально.



Хоча багато хто вважає, що хвороба затемнення спричинена самим затемненням, проте це не так. Не існує жодних досліджень, які б підтвердили цю думку. Якщо ж ви помітили, що в вівторок на вас накотилася хвиля стресу чи втоми, спробуйте впоратися з цими симптомами за допомогою простих правил: проведіть день в спокої, вийдіть на неспішну прогулянку, спробуйте добре виспатися.



Також можете додати до свого раціону продукти, багаті на Омега-3, мелатонін і магній. Всі ці речовини допоможуть організму відпочити.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сонячне затемнення відбудеться вже завтра, 2 жовтня 2024 року. В Україні його не можливо буде побачити, однак, на організм воно все-таки може вплинути.Існує надто багато міфів про те, як сонячне затемнення впливає на людський організм, здоров'я, психіку, емоційний стан тощо. В Мережі навіть можна зустріти теорію, що це природне явище отруює будь-яку їжу, що була приготовлена під час цієї події. Можете бути спокійними, адже в NASA кажуть, що це неправда, передає ТСН Згідно з повідомленням NASA, існує помилкова думка, що шкідливі сонячні промені виробляють радіацію, яка може "зашкодити" продуктам. В агентстві пояснюють, що будь-яка їжа, яка була приготовлена під час сонячного затемнення є абсолютно безпечною.Протягом багатьох років створювалися й інші міфи, накшталт того, що "вагітним не можна споглядати сонячне затемнення" чи "близький до сонячного затемнення день народження є поганою ознакою". Організація впевнена, що люди можуть не хвилюватися про своє здоров'я.Однак, кажуть в NASA, через велику кількість теорій та думок у деяких людей спостерігається так звана "хвороба затемнення". Ближче до події дехто може відчувати тривогу чи стрес. Це цілком нормально.Хоча багато хто вважає, що хвороба затемнення спричинена самим затемненням, проте це не так. Не існує жодних досліджень, які б підтвердили цю думку. Якщо ж ви помітили, що в вівторок на вас накотилася хвиля стресу чи втоми, спробуйте впоратися з цими симптомами за допомогою простих правил: проведіть день в спокої, вийдіть на неспішну прогулянку, спробуйте добре виспатися.Також можете додати до свого раціону продукти, багаті на Омега-3, мелатонін і магній. Всі ці речовини допоможуть організму відпочити.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію