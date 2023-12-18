Волинянина увʼязнили на 15 років за вбивство підприємця під час пограбування

Володимиру Марчуку, який разом із трьома спільниками здійснив розбійний напад на сімʼю підприємців. Зловмисники проникли у будинок Михайла Киденька, колишнього депутата Велицької сільської та Ковельської районної рад, який проживав разом із батьками, й погрозами змушували віддати гроші та прикраси. Коли 71-річний власник помешкання почав чинити опір, його вбили. За скоєне обвинуваченому призначили 15 років тюрми з конфіскацією майна.



Як йдеться у вироку суду від 27 вересня, злочин стався вночі 12 квітня 2019 року в селі Велицьк Ковельського району. Близько 01:30 раніше судимий Володимир Марчук спільно з трьома невстановленими слідством спільниками проник у будинок місцевих підприємців, які напередодні зібрали виручку із магазинів. Зловмисники розбудили подружжя та їхнього 43-річного сина й погрозами змушували віддати заощадження та золоті прикраси. Батько з сином почали чинити опір, тож грабіжники вистрілили у потерпілих декілька разів. Від вогнепального поранення в голову 71-річний власник помешкання помер на місці події, а Михайло Киденько отримав численні травми. Після цього нападники втекли з будинку, передає



Обвинувачений Володимир Марчук свою вину не визнав і повністю заперечив будь-яку причетність до злочину. Він зазначив, що 29 січня 2019 року у рамках іншого кримінального провадження також про розбійний напад в нього вилучили автомобіль із особистими речами, а в березні повернули пустим. Крім того, обвинувачний зауважив, що в його будинку проживали племінник, дочка та зять, які мали вільний доступ до його речей та могли їх забрати, а також він тривалий час займався продажем транспортних засобів і не завжди забирав з них кепки, ліхтарики і ковдри, які необхідні у дорозі, тому і ними могли скористатися зловмисники.



Втім, згідно з результатами судово-медичної експертизи, відбитки на місці злочину належили саме Володимиру Марчуку.



Суддя Марія Польова визнала Володимира Марчука винним за ч. 2 ст. 115 та ч. 4 ст. 187 КК України (умисне вбивство та розбій, вчинені за попередньою змовою) та призначила йому 15 років тюрми із конфіскацією майна. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ківерцівський районний суд виніс вирок 65-річному, який разом із трьома спільниками здійснив розбійний напад на сімʼю підприємців. Зловмисники проникли у будинок, колишнього депутата Велицької сільської та Ковельської районної рад, який проживав разом із батьками, й погрозами змушували віддати гроші та прикраси. Коли 71-річний власник помешкання почав чинити опір, його вбили. За скоєне обвинуваченому призначили 15 років тюрми з конфіскацією майна.Як йдеться у вироку суду від 27 вересня, злочин стався вночі 12 квітня 2019 року в селі Велицьк Ковельського району. Близько 01:30 раніше судимий Володимир Марчук спільно з трьома невстановленими слідством спільниками проник у будинок місцевих підприємців, які напередодні зібрали виручку із магазинів. Зловмисники розбудили подружжя та їхнього 43-річного сина й погрозами змушували віддати заощадження та золоті прикраси. Батько з сином почали чинити опір, тож грабіжники вистрілили у потерпілих декілька разів. Від вогнепального поранення в голову 71-річний власник помешкання помер на місці події, а Михайло Киденько отримав численні травми. Після цього нападники втекли з будинку, передає zaxid.net Обвинувачений Володимир Марчук свою вину не визнав і повністю заперечив будь-яку причетність до злочину. Він зазначив, що 29 січня 2019 року у рамках іншого кримінального провадження також про розбійний напад в нього вилучили автомобіль із особистими речами, а в березні повернули пустим. Крім того, обвинувачний зауважив, що в його будинку проживали племінник, дочка та зять, які мали вільний доступ до його речей та могли їх забрати, а також він тривалий час займався продажем транспортних засобів і не завжди забирав з них кепки, ліхтарики і ковдри, які необхідні у дорозі, тому і ними могли скористатися зловмисники.Втім, згідно з результатами судово-медичної експертизи, відбитки на місці злочину належили саме Володимиру Марчуку.Суддя Марія Польова визнала Володимира Марчука винним за ч. 2 ст. 115 та ч. 4 ст. 187 КК України (умисне вбивство та розбій, вчинені за попередньою змовою) та призначила йому 15 років тюрми із конфіскацією майна. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

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