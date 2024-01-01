Як підприємцям залучати та утримати таланти? Поради від лекторки центру Дія.Бізнес у Луцьку





У зв'язку з цим, компаніям стає дедалі важче не тільки залучати нових, але й утримувати старих фахівців, розвиваючи їхні таланти та створюючи комфортні умови для праці.



Необхідну інформацію про те, як робити це правильно, HR-менеджери великих підприємств, а також власники малого й середнього бізнесу можуть безплатно отримати на лекціях і тренінгах, що систематично відбуваються в



Спікеркою одного з останніх таких заходів стала Олени Кіріченко. Вона – керівниця відділу адаптації, навчання та розвитку бренду роботодавця в масштабній українській бізнес-компанії «ОККО».



Олена поділилася з учасниками тренінгу своїм досвідом, а також порадами про те, як залучати та утримувати цінні кадри. Ось декілька з них:



1. Проаналізуйте вашу зовнішню представленість як роботодавця. Подивіться, як виглядають ваші вакансії, описи назви. Промоніторте, на яких майданчиках ви публікуєте інформацію про себе та що про вас знають соцмережі.



2. Продумайте три кроки, які вам необхідне зробити негайно, щоб звучати гучно.



3. Якщо ви не знаєте, з чого стартувати – почніть з внутрішнього дослідження. Запитайте у своїх працівників, чому вони щодня продовжують обирати вашу компанію.



4. Інвестуйте в команду. Професійний розвиток працівників — це запорука довгострокового успіху. Навчання, підтримка і правильна мотивація команди здатні вивести бізнес на новий рівень продуктивності.





Продакт-менеджерка центру Дія.Бізнес у Луцьку Яна Ярощук каже, що намагається залучати професіоналів з усієї України, аби надавати підприємцям найкращі знання та практичні інструменти для розвитку бізнесу та створення потужних команд. Вона зазначає: це дозволяє не лише підтримати локальну економіку, а й стимулювати розвиток національного бізнес-середовища загалом.



«Ми раді вітати у Луцьку таких потужних спікерів, як Олена Кіріченко, яка приїхала до нас, щоб поділитися досвідом у галузі HR-маркетингу. Теми, що були розглянуті на заході, є надзвичайно актуальними для українських підприємців, які прагнуть залучити та утримати талановитих фахівців. Саме зараз, коли український бізнес стикається з викликами, важливо використовувати сучасні інструменти рекрутингу та брендінгу, які допоможуть підвищити лояльність і залученість працівників», – говорить Яна.



Слідкуйте за анонсами подій від Центру підтримки підприємництва Дія.Бізнес в Луцьку на його сторінках у соцмережах. Реєструйтеся та ставайте учасником цікавих та корисних тренінгів в різних сферах бізнесу.



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