Сина ховали у день народження матері: у Холоневі попрощалися із загиблим Героєм Миколою Зубом

У селі Холонів, що на Горохівщині, попрощалися із загиблим воїном-краянином 28-річнимВоїн загинув, виконуючи бойове завдання. До свого 29-річчя воїн не дожив трішки більше місяця. Йому назавжди 28.Востаннє до рідної домівки загиблий воїн повернувся 23 листопада. Траурний кортеж прямував від Свято-Вознесенської каплиці у Горохові до батьківського будинку селами Старостав та Холонів. Місцеві жителі зустрічали Героя стоячи навколішки.Попоощалися із загиблим воїном 24 листопада, у день народження його матері.Фото зі сторінки Горохівської міської ради.Колектив Інформаційного агентства Волинь Post висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.