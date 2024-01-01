Сина ховали у день народження матері: у Холоневі попрощалися із загиблим Героєм Миколою Зубом
Сьогодні, 16:03
У селі Холонів, що на Горохівщині, попрощалися із загиблим воїном-краянином 28-річним Миколою Зубом.
Воїн загинув 9 листопада 2024 року поблизу одного із населених пунктів Запорізької області, виконуючи бойове завдання. До свого 29-річчя воїн не дожив трішки більше місяця. Йому назавжди 28.
Востаннє до рідної домівки загиблий воїн повернувся 23 листопада. Траурний кортеж прямував від Свято-Вознесенської каплиці у Горохові до батьківського будинку селами Старостав та Холонів. Місцеві жителі зустрічали Героя стоячи навколішки.
Попоощалися із загиблим воїном 24 листопада, у день народження його матері.
Фото зі сторінки Горохівської міської ради.
Колектив Інформаційного агентства Волинь Post висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.
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Воїн загинув 9 листопада 2024 року поблизу одного із населених пунктів Запорізької області, виконуючи бойове завдання. До свого 29-річчя воїн не дожив трішки більше місяця. Йому назавжди 28.
Востаннє до рідної домівки загиблий воїн повернувся 23 листопада. Траурний кортеж прямував від Свято-Вознесенської каплиці у Горохові до батьківського будинку селами Старостав та Холонів. Місцеві жителі зустрічали Героя стоячи навколішки.
Попоощалися із загиблим воїном 24 листопада, у день народження його матері.
Фото зі сторінки Горохівської міської ради.
Колектив Інформаційного агентства Волинь Post висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.
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