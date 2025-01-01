У бою на Запоріжжі обірвалося життя військового з Волині

Микола Лущик.



Про це повідомив у фейсбуці голова Поромівської громади Олег Савчук.



Під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Новоандріївка Запорізької області 30 травня 2025 року загинув військовослужбовець військової частини А4808, солдат Лущик Микола Сергійович (04.03.1986 року народження), житель села Лежниця.



Інформація про чин поховання і зустріч Захисника буде пізніше.



«Вічна пам’ять і шана Захиснику України. Щирі співчуття рідним та близьким», - зазначив Олег Савчук.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Під час виконання бойового завдання на Запоріжжі загинув Захисник з Поромівської громадиПро це повідомив у фейсбуці голова Поромівської громадиПід час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Новоандріївка Запорізької області 30 травня 2025 року загинув військовослужбовець військової частини А4808, солдат Лущик Микола Сергійович (04.03.1986 року народження), житель села Лежниця.Інформація про чин поховання і зустріч Захисника буде пізніше.«Вічна пам’ять і шана Захиснику України. Щирі співчуття рідним та близьким», - зазначив Олег Савчук.

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