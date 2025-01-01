Прикордонники на Волині очікують збільшення пасажиропотоку на 30%





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Наразі щодоби кордон в обох напрямках у пунктах пропуску на Волині перетинають до 10 тисяч людей, під час брифінгу 5 червня повідомив старший офіцер відділу організації прикордонного контролю штабу Волинського прикордонного загону Роман Колачик.



Щоб уникнути черг в "Устилузі" та на "Ягодині" наразі збільшують кількість інспекторів, які оформлюють в'їзд і виїзд громадян.



"Найбільш завантаженим пунктом пропуску на ділянці Волинського загону котрий рік є "Устилуг", — каже Роман Колачик. — Лише там здійснюється пропуск легкових авто та автобусів".



Найбільші скупчення людей і авто на виїзд з України прикордонники очікують в перед вихідні дні.



Рекомендації для подорожуючих і перетин кордону з дітьми



Щоб оминути черги прикордонники радять заздалегідь планувати маршрут, враховувати можливі затримки на кордоні і обирати пункт пропуску із найменшим навантаженням — відстежити це можна на сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби.



Зі слів Романа Колачика, від початку року в пунктах пропуску на Волині сталося 37 випадків відмови щодо перетину кордону, пов’язані із дітьми, в яких були відсутні нотаріальні згоди.



"На період дії воєнного стану не потрібна нотаріальна згода другого з батьків у разі перетин кордону з дитиною. Водночас потрібно представити документ, якій вказує на родинний зв’язок з дитиною. Зазвичай це є свідоцтво про народження. Ці документи мають бути в оригіналі або ж їх завірені копії. Також ці документи можна пред’явити в застосунку ДІЯ", — зазначив старший офіцер.



В разі, якщо дитина перетинає кордон у супроводі третіх осіб, іде на відпочинок чи екскурсію, потрібна нотаріальна згода, яка буде оформлена на супроводжуючого. Також прикордонники радять подорожуючим перед поїздкою перевірити строки дії паспортів та нотаріально доручених згод.



Довідково:



Отримати консультацію щодо перетину кордону можна за номером гарячої лінії Держприкордонслужби 15-98, а також у Волинському прикордонному загоні в робочий час функціонує телефон: 72-09-20.



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